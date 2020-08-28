Они вакцину изобрели? Топ-6 районов Самарской области, где почти не властен COVID

Шесть районов Самарской области, где даже маски можно не надевать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в шести районах до сих пор число зараженных коронавирусом с начала пандемии не превысило 20 человек. Коронавируса здесь не боятся - единицы заболевших не в счет. В какие же районы Самарской области пора эмигрировать тем, кто боится коронавируса? Представляем топ самых безопасных районов, над которыми коронавирус практически не властен.

Меньше всего заболевших до этого дня в Камышлинском районе. Здесь известно лишь об 11 пациентах, у которых диагностировали вредную заразу. Во всем районе живет около 10 тыс человек, может быть, именно с этим и связана низкая заболеваемость?

На втором месте Хворостянский район с 12 заболевшими - здесь уже народу живет побольше, целых 16 тыс человек, а на третьем Алексеевский с 14 тысячами человек, проживающими в разрозненных деревушках. Тройка лидеров для внутреннего туризма: здесь даже по магазинам можно гулять без опаски. Если, конечно же, рванувшие туристы обстановку не испортят. Интересно, кстати, что все эти районы сельскохозяйственные - что ж, сельчане решили: работать надо, некогда болеть. И все получилось. Также эти районы находятся вдали от железнодорожного сообщения и крупных населенных пунктов.

Также в шестерке Богатовский район с 17 заболевшими, Елховский и Большеглушицкий с 18-ю. Последний факт должен порадовать любителей арбузов - получается, что у вкусной ягоды с этой территории никаких "побочек" быть не может. Покупаем, едим и радуемся.

Интересно, что среди шести районов Большеглушицкий - самый большой, здесь живет более 20 тыс человек. Но против заразы жители смогли устоять. А вот Алексеевский район имеет маленькую плотность населения: он достаточно обширен по территории, а вот человек здесь живет немного. Так что социальную дистанцию здесь, по-видимому, соблюдают всю жизнь.

В лидерах по числу заболевших, конечно же, находится Самара - здесь 3959 человек с начала пандемии получили положительный тест на коронавирус. На втором месте Тольятти с 1717 больными, на третьем Сызрань - 605 человек.

Среди самых неблагополучных районов следующие:

Ставропольский - 201

Волжский - 167

Безенчукский - 86

Красноярский - 76

Кинель-Черкасский - 74.

Плохо дело и в городах:

Кинель - 162 заболевших,

Чапаевск - 99,

Жигулевск - 71.