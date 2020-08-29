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Ретро почта, «Швальня полковая» и огромнй торт: как прошел фестиваль «Самарское знамя-2020»

«Комсомольская правда» собрала фоторепортаж с лучшими моментами фестиваля в Струковском саду
Вера ЦыганковаВера ЦыганковаВераЦыганкова
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Гостей фестиваля порадовали историческими костюмами, концертами и большим тортом

Гостей фестиваля порадовали историческими костюмами, концертами и большим тортом

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В эту субботу, 29 августа, в областной столице прошел масштабный фестиваль «Самарское знамя — 2020». Не смотря на изменчивую погоду, дожди и ветер мероприятие собрало в Струковском саду множество гостей. И всем было чем заняться.

На всех площадках проходили концерты

На всех площадках проходили концерты

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарцы и гости города смогли окунуться в атмосферу 19 века, когда зародилась дружба России и Болгарии, когда Самарское знамя начало свой путь на Балканы. Гостей встречали реконструкторы со все страны в костюмах того времени.

Девушки были в народных костюмах

Девушки были в народных костюмах

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На территории Струковского сада развернулся госпиталь, где медсестры также в костюмах 19 века, рассказывали и показывали как тогда лечили раненных.

В Струковском саду развернулся госпиталь 19 века

В Струковском саду развернулся госпиталь 19 века

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Анастезии тогда не было и с болью справлялись иными способами

Анастезии тогда не было и с болью справлялись иными способами

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Особое внимание привлекала палатка с надписью на деревянной табличке «Швальня Полковая». Но название не должно было сбивать гостей с толка, это была импровизированная пошивочная мастерская.

Одна площадка очень привлекла своим названием

Одна площадка очень привлекла своим названием

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Струковском саду на время фестиваля даже заработала ретро-почта. И все желающие смогли написать там письма.

На фестивале работала ретро-почта

На фестивале работала ретро-почта

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мужчины смогли примерить на себя военную форму, а женщины традиционные болгарские наряды.

Мужчины смогли примерить на себя военную форму позапрошлого века

Мужчины смогли примерить на себя военную форму позапрошлого века

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кроме того, на фестивале «Самарское знамя» у всех была возможность подержать в руках оружие 19 века или заняться рукоделием, вязать или шить.

Каждый смог подержать в руках раритетное оружие

Каждый смог подержать в руках раритетное оружие

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На фестивале были организованы мастер-классы по рукоделию

На фестивале были организованы мастер-классы по рукоделию

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Были там даже спортивные забавы того же 19 века.

Были в Струковском саду и старинные спортивне забавы

Были в Струковском саду и старинные спортивне забавы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Для детей был организован мастер-классы «Самарские зарисовки», по созданию символа города и конкурсы.

Мастер-классы по рисованю увлекали детей

Мастер-классы по рисованю увлекали детей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В течение всего дня гостей фестиваля развлекали творческие коллективы. Концерты проходили почти на всех площадках.

На фестивале выступили десятки коллективов

На фестивале выступили десятки коллективов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ну а вишенкой фестиваля стал огромный торт в виде «Самарского знамени». Его размеры были действительно внушительными, так что без сладкого с праздника не ушел никто.

Кульминацией фестиваля стал огромный торт

Кульминацией фестиваля стал огромный торт

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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