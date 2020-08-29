Гостей фестиваля порадовали историческими костюмами, концертами и большим тортом
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В эту субботу, 29 августа, в областной столице прошел масштабный фестиваль «Самарское знамя — 2020». Не смотря на изменчивую погоду, дожди и ветер мероприятие собрало в Струковском саду множество гостей. И всем было чем заняться.
На всех площадках проходили концерты
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Самарцы и гости города смогли окунуться в атмосферу 19 века, когда зародилась дружба России и Болгарии, когда Самарское знамя начало свой путь на Балканы. Гостей встречали реконструкторы со все страны в костюмах того времени.
Девушки были в народных костюмах
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
На территории Струковского сада развернулся госпиталь, где медсестры также в костюмах 19 века, рассказывали и показывали как тогда лечили раненных.
В Струковском саду развернулся госпиталь 19 века
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Анастезии тогда не было и с болью справлялись иными способами
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Особое внимание привлекала палатка с надписью на деревянной табличке «Швальня Полковая». Но название не должно было сбивать гостей с толка, это была импровизированная пошивочная мастерская.
Одна площадка очень привлекла своим названием
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Струковском саду на время фестиваля даже заработала ретро-почта. И все желающие смогли написать там письма.
На фестивале работала ретро-почта
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Мужчины смогли примерить на себя военную форму, а женщины традиционные болгарские наряды.
Мужчины смогли примерить на себя военную форму позапрошлого века
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Кроме того, на фестивале «Самарское знамя» у всех была возможность подержать в руках оружие 19 века или заняться рукоделием, вязать или шить.
Каждый смог подержать в руках раритетное оружие
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
На фестивале были организованы мастер-классы по рукоделию
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Были там даже спортивные забавы того же 19 века.
Были в Струковском саду и старинные спортивне забавы
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Для детей был организован мастер-классы «Самарские зарисовки», по созданию символа города и конкурсы.
Мастер-классы по рисованю увлекали детей
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В течение всего дня гостей фестиваля развлекали творческие коллективы. Концерты проходили почти на всех площадках.
На фестивале выступили десятки коллективов
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Ну а вишенкой фестиваля стал огромный торт в виде «Самарского знамени». Его размеры были действительно внушительными, так что без сладкого с праздника не ушел никто.
Кульминацией фестиваля стал огромный торт
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА