Гостей фестиваля порадовали историческими костюмами, концертами и большим тортом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В эту субботу, 29 августа, в областной столице прошел масштабный фестиваль «Самарское знамя — 2020». Не смотря на изменчивую погоду, дожди и ветер мероприятие собрало в Струковском саду множество гостей. И всем было чем заняться.

На всех площадках проходили концерты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарцы и гости города смогли окунуться в атмосферу 19 века, когда зародилась дружба России и Болгарии, когда Самарское знамя начало свой путь на Балканы. Гостей встречали реконструкторы со все страны в костюмах того времени.

Девушки были в народных костюмах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На территории Струковского сада развернулся госпиталь, где медсестры также в костюмах 19 века, рассказывали и показывали как тогда лечили раненных.

В Струковском саду развернулся госпиталь 19 века Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Анастезии тогда не было и с болью справлялись иными способами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Особое внимание привлекала палатка с надписью на деревянной табличке «Швальня Полковая». Но название не должно было сбивать гостей с толка, это была импровизированная пошивочная мастерская.

Одна площадка очень привлекла своим названием Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Струковском саду на время фестиваля даже заработала ретро-почта. И все желающие смогли написать там письма.

На фестивале работала ретро-почта Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мужчины смогли примерить на себя военную форму, а женщины традиционные болгарские наряды.

Мужчины смогли примерить на себя военную форму позапрошлого века Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кроме того, на фестивале «Самарское знамя» у всех была возможность подержать в руках оружие 19 века или заняться рукоделием, вязать или шить.

Каждый смог подержать в руках раритетное оружие Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На фестивале были организованы мастер-классы по рукоделию Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Были там даже спортивные забавы того же 19 века.

Были в Струковском саду и старинные спортивне забавы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Для детей был организован мастер-классы «Самарские зарисовки», по созданию символа города и конкурсы.

Мастер-классы по рисованю увлекали детей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В течение всего дня гостей фестиваля развлекали творческие коллективы. Концерты проходили почти на всех площадках.

На фестивале выступили десятки коллективов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ну а вишенкой фестиваля стал огромный торт в виде «Самарского знамени». Его размеры были действительно внушительными, так что без сладкого с праздника не ушел никто.