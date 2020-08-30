Енисей - Крылья Советов, 30 августа 2020 года: онлайн-трансляция, самые важные моменты матча 6 тура ФНЛ

"Крылья Советов" отправляются в Красноярск за победой Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прямая текстовая онлайн трансляция игры Енисей - Крылья Советов начнется в 14.00 по самаркому времени (13.00 мск). Игра 6 тура ФНЛ пройдет на стадионе "Центральный" в Красноярске. Его вместимость 25 тыс мест, впрочем, вряд ли зрителей соберется так много. Хотя привлечь их, безусловно, может статус гостей - клуба, который совсем недавно играл в РПЛ.

Впрочем, сегодня "Крылья" едут в Красноярск отнюдь не в статусе безусловных фаворитов. ЗА спиной команды всего две победы, одна ничья и два поражения. И не очень приятное 9 место по итогам, причем делят его самарцы еще с пятью командами. "Енисей" занимает шестую строчку с 10 баллами - в противовес 7 баллам "Крыльев" и чувствует себя в своей лиге ФНЛ уверенно, в то время как тренер самарцев заявляет, что в лучшей лиге мира еще нужно научиться играть.

Прогноз на игру Енисей - Крылья Советов 30 августа 2020 года

Букмекеры не видят в встрече двух команд фаворита, ставки на их победу примерно одинаковые. "Крылья" не потратили много сил в последнем кубковом матче, в то время как их соперник вынужден был стараться из последних сил. Но в целом игра "Енисея" выглядела несколько более уверенной, чем у соперников. Зато в чем букмекеры уверены, так в том, что в игре не будет много голов.

Статистика личных встреч Енисей - Крылья Советов

Между собой команды встречались шесть раз. В Красноярск "Крылья" ездили трижды: в 2014 году это случилось впервые, тогда гости были сильнее: 1:0, забил Денис Ткачук. Интересно, что в той игре за самарцев играл Сергей Божин, сейчас он снова в команде. В 2017 году в манеже хозяева выиграли у гостей со счетом 1:0. А в сезоне 2018/19 Енисей принимал гостей в рамках РПЛ в Тюмени. И снова "Крылья" проиграли 1:0.

Судя по всему, это самый популярный счет у команд.

Смотреть видео онлайн-трансляцию игры Енисей - Крылья Советов можно на сайте Яндек.Эфир. Если же пристально следить за игрой некогда, быть в курсе поможет текстовая трансляция поединка Енисей - Крылья Советов 30 августа 2020 года, она начнется в 14.00 по самарскому времени, мы расскажем о самых важных моментах, будем держать в курсе о счете игры и поведаем об авторах забитых мячей.