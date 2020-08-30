Рубин - Тамбов, 30 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Чемпионата России РПЛ

Казанцы верят в успех своей команды

Прямая онлайн - трансляция матча Рубин - Тамбов 30 августа 2020 года начнется в 18.00 (мск) со стадиона в Казани. В 5 туре РПЛ Чемпионата России команды сыграют с достаточным рвением с обоих сторон. "Рубину" очень важно выиграть в день празднования республики Татарстан. Изначально игра должна была состояться 29 августа, но команда обратилась в РПЛ с просьбой перенести ее.

Фанатов на матч позвал Леонид Слуцкий, который переоделся в татарский национальный костюм. С болельщиками он тоже заговорил ан татарском. Это было поздравлением к 100-летнему юбилею республики Татарстан.

Сейчас казанский клуб занимает восьмое место, у команды 7 очков. Тамбов пока набрал только три очка и сейчас на 14 месте. В двух последних играх "Рубин" выиграл, причем в последний раз - у ЦСКА. Так что вдохновения и мотивации клубу точно хватает.

Судьей матча Рубин - Тамбов 20 августа будет Виталий Мешков. Инспектора матча заменили из-за сомнительного теста на коронавирус. Использовать VAR в этой игре опять не будут.

Статистика личных встреч Рубин - Тамбов

Между собой команды провели три матча. Один раз победил "Рубин", дважды игры закончились с ничейным результатом. Дважды клубы играли в премьер -лиге, один раз - в товарищеской игре. Тамбов в прошлом сезоне проиграл в гостях со счетом 2:1, оставил за собой нулевую ничью дома -в Саранске.

Прогноз на игру Рубин Тамбов 30 августа 2020 года

Все козыри в рукаве у хозяев, пока непонятно, что сможет им противопоставить "Тамбов". Хозяева выглядят увереннее, мотивированнее и опытнее. Вряд ли голов в матче будет слишком много.

А вот что говорят о грядущей игре Рубин - Тамбов 30 августа 2020 года сами игроки:

Дмитрий Тарасов, полузащитник:

- Настроение у всех хорошее, даже позитивное, в связи с результатами последних игр. Нужно сосредоточиться сейчас на «Тамбове». Перед перерывом надо взять три очка в домашней игре и с хорошим настроением уйти на перерыв, чтобы готовиться к дальнейшим матчам.

Георгий Зотов, новичок "Рубина":

- У меня самые лучшие ощущение и ожидания. Хорошо приняли в команде, все точно объяснили, как я должен действовать, атаковать, обороняться. Все четко и понятно, скорее хочется дебютировать.

Где посмотреть игру Рубин - Тамбов 30 августа 2020 года.

Видео-трансляцию игры Рубин - Тамбов 30 августа 2020 года в 18.00 (мск) покажет канал Матч.Футбол. Текстовая трансляция игры с полным описанием игровых моментов, счета, голевых моментов и исполненных голов будет доступна на сайте kp.ru.