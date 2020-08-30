Погода в Самаре на 1 сентября 2020 года: что предсказали синоптики на День знаний

В Самаре в День знаний будет очень тепло

Стало известно, какой будет погода в Самаре на 1 сентября 2020 года. Синоптики родителей и детей порадовали:никаких дождей и прочих капризов погоды. В День знаний небо над Самарой будет малооблачным, солнце будет улыбаться спешащим на уроки школьникам. Температура поднимется до +32 градусов.

С другой стороны такие погодные изменения можно расценить и как издевательство: в последние летние выходные в Самаре прошел дождь, температура понизилась, а стоит только ребятам усесться за парты, как погода снова станет летней. Обидно, но что поделаешь?

Также погода в Самаре 1 сентября 2020 года будет сухой. Никаких осадков: ни дождя, ни грозы, ни града. Можно спокойно надевать открытые туфельки, не брать с собой зон и даже теплый пиджак оставить дома.

В День знаний многие родители устраивают своим детям праздник. К тому же в областной столице благодаря разрешению губернатора Дмитрия Азарова открылись аттракционы, детские игровые комнаты, парки развлечений. А это значит, что благодаря хорошей погоде можно смело отправляться прокатиться на Колесе Обозрения или же на аттракционах в кафе "Три медведя". Здесь чуть больше информации о доступных в этом году развлечениях на 1 сентября 2020 года.

А вот ночи пока остаются холодными. Даже в ночь на вторник воздух прогреется максимум до 16 градусов. Ветер же будет дуть юго-западный, так что похолодания пока ждать не стоит. Кстати, жарко станет уже в понедельник, так что можно успеть насладиться последним жарким летним днем и сходить на пляж.