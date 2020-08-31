Женский бизнес: 7 советов для запуска своего дела, или Почему стоит пройти программу «Мама-предприниматель»

1. Выберите направление → набросайте для себя список из нескольких сфер, которые вам интересны. Затем пройдитесь по каждому из пунктов, тщательно их анализируя и находя плюсы и минусы. Где минусов больше — смело вычёркивайте

2. Помониторьте рынок по выбранному направлению. Какая ЦА, кто конкуренты, цены, сайты, соцсети и т.д. Определите для себя, чего в этой сфере не хватает. Подумайте, что уникального вы могли бы привнести

3. Составьте бизнес-план.

4. Распланируйте этапы работы. Путь в тысячу миль начинается с первого шага — наметьте его себе. А затем и остальные шаги, которые требуются для запуска проекта. Рекомендуем на каждом чек-поинте остановиться и проанализировать результаты

5. Определитесь, куда потратите первые деньги. Это очень важно! Вложите первые и последующие деньги в развитие дела и собственных бизнес-навыков

6. Следите за конкурентами. Постоянно улучшайте и предлагайте что-то новое своим клиентам. Иначе вас обгонят

7. Учитесь. Постоянно оттачивайте навыки управления бизнесом, финансами, работниками. Прокачивайте ключевые предпринимательские компетенции и бренд. Будьте в курсе бизнес-трендов. Всё это необходимо для развития вашей компании

А куда пойти учиться?

Знакомьтесь: образовательный проект «МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ». Это специальная бесплатная программа для развития женского предпринимательства в России.

Всего за 5 дней вы:

— получите недостающие знания

— поверите в себя

— пообщаетесь с опытными предпринимателями

— сможете побороться за грант в 100 000 руб. на открытие и развитие своего дела, приняв участие в конкурсе бизнес-идей

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Возраст не имеет значения, главное — ваше желание открыть свой

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