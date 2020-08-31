Выбираем квартиру в Самаре: чем удивляют самарские застройщики

Дом - это место, где живет любовь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Свое жилье для многих - мечта, цель, для достижения которой люди работают, экономят, строят планы по обустройству будущего семейного гнезда. Но как выбрать такую квартиру, чтобы жить там было действительно в радость? «Комсомольская правда» пригласила своих читателей в тур по новостройкам областного центра, чтобы вместе проверить, чем готовы удивлять и радовать самарские застройщики.

Все для комфортной жизни

Виртуальным участником тура стал жилой комплекс «Видный». Не заметить его действительно сложно.

Десять лет назад на въезде в Самару появился новый микрорайон Крутые Ключи. Сегодня население «Кошелев-Проекта» насчитывает более 100 тысяч человек, а территория прирастает все новыми кварталами, «эволюционируя» с каждым из них. Увеличивается расстояние между домами, растут площади прогулочных бульваров и парковок, становятся выше и дома. Вслед за первыми трехэтажками появились пятиэтажки, а теперь и высотки – в жилом квартале «Видный». Эти дома сразу привлекают внимание своими яркими фасадами.

Жители «Видного» уже оценили его преимущества: привлекательная цена, хорошая инфраструктура, качественные планировки, экологичность района.

Район хоть и новый, но все необходимое здесь уже есть: разнообразные магазины «у дома», где можно купить продукты, промышленные товары. А если есть лишние 10 минут на дорогу и потребность в большом шоппинге – ничто не мешает посетить торговый комплекс «Мега».

Любители прогулок на свежем воздухе точно оценят лес Дубовый Гай, что расположился в нескольких сотнях метров от жилого комплекса. Зеленым станет и сам квартал, здесь разобьют сквер на три гектара. Особая гордость сквера – это «эмоджи-парк»: комплекс арт-объектов в виде смайлов под открытым небом.

Комфортно будет в ЖК «Видный» и семьям с детьми. В пешей доступности две новые общеобразовательные школы – каждая из них рассчитана на 1360 ребят. В одной их них работает учителем информатики Валентина Маторнова. Она вместе с мужем недавно приобрели квартиру в «Видном».

- Нас этот квартал привлек просторами – здесь большие расстояния между домами, хорошие дворы, парковки, площадки, - призналась Валентина Викторовна. – Квартира с панорамным балконом-лоджией и, что немаловажно, с готовым ремонтом. И это не какая-то отделка «для галочки», а современный дизайн с красивыми дверьми, качественными обоями, натяжными потолками. В «Видном» сейчас достраивают детский сад, рядом планируют разместить спортивный комплекс, а наш дом «выходит» на детскую площадку, - рассказала Валентина Викторовна. – В центре города на одни качели десятки желающих покататься, а у нас наоборот: для ребятишек построены целые городки. Все условия созданы для тех, кто хочет растить детей!

В сквере, который примыкает к кварталу, есть все для досуга: песочницы, горки, карусели для самых маленьких, большая универсальная спортивная площадка (волейбол и баскетбол) с комплексом уличных тренажеров и трибунами для болельщиков. Целая система мощеных и асфальтовых дорожек располагает к катанию на велосипедах и самокатах.

Все игровые площадки в ЖК «Видный» выполнены с антитравматическим прорезиненным покрытием и отделены от проезжей части. Родителям можно не беспокоиться за безопасность детей, ведь для того, чтобы автомобилисты не ездили по дворам, в ЖК предусмотрены отдельные парковки - просторные и удобные.

Все дома квартала «Видный» построены из кирпича. Внешние стены утеплены и украшены декоративной штукатуркой с ярким дизайнерским рисунком. Входы в подъезды «гладкие» - без ступеней и препятствий. Это сделано, чтобы исключить трудности для мам с колясками, престарелых людей и детей. Все двери в подъездах (и входные, и на площадках) стеклянные, прозрачные – для спокойствия и безопасности. Еще одна архитектурная деталь - панорамное остекление всех лоджий - добавляет света и воздуха. Квартиры в «Видном» сдаются в разных вариантах чистовой отделки, а это значит, что можно заезжать и жить, не потратив время и деньги на ремонт.

Покупать выгодно

Выгодные условия распространяются и на покупку недвижимости в этом районе. Приобрести современную квартиру можно по программе льготной сельской ипотеки, например, от Россельхозбанка.

- Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке 2,7% может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. В Самарской области сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%, - рассказывает заместитель директора Самарского РФ Россельхозбанка Фярхат Абушаев.

При этом заемщик может сам выбрать схему погашения кредита: аннуитетная или дифференцированная. Благодаря льготной сельской ипотеке самарцы могут приобрести не только квартиры в «Южном городе», «Кошелев-проекте» и пригороде, но и земельный участок под строительство на нем жилого дома, начать или завершить строительство дома на собственном участке, купить готовый или строящейся объект.

Подробнее о том, как оформить ипотеку на выгодных условиях, читайте здесь.