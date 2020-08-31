Что случилось в Самаре за выходные 29-30 августа: последние новости

Что интересного случилось за выходные в Самаре?

Рассказываем последние новости из жизни Самары на выходных 29-30 августа: самое главное, что вы могли пропустить, уезжая за город или заперевшись дома с книжкой, а теперь не о чем будет поговорить с коллегами.

Последние выходные лета в Самаре выдались достаточно насыщенными: в Струковском саду праздновали единение с Болгарией, на набережной развернулись народные гулянья ВолгаФеста, на Самарской площади официально открывали Аллею Маршалов к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, а по Фабрике-кухне гулял Владимир Мединский. Зачем в областную столицу приехал бывший министр культуры, куда ездил губернатор Дмитрий Азаров и что случилось в Красноярске с самарскими "Крыльями Советов" - рассказываем последние новости за выходные коротко и по делу.

Количество людей, заболевших коронавирусом с начала пандемии в Самаре превысило 4 тысячи человек. Особенно активно оно растет в последнюю неделю. Жители города даже предполагают, что это и есть вторая волна. Правда, эксперты в этом сомневаются. Пока же стоит отметить, что на областной центр приеходится половина всех пациентов с COVID в регионе.

В воскресенье горожане обсуждали пожар в спортивном комплексе "Маяк", который находится в Юнгородке. Здесь загорелись раздевалки. В огне никто не пострадал. Эвакуироваться из здания пришлось четырем десяткам человек.

А ночью с субботы на воскресенье в Запанском загорелась машина такси. Жители были в шоке, впрочем как и водитель. Он просто привез клиента, а получил файер-шоу. В соседних же домах боялись, что огонь перекинется на них: к сожалению, пожары в Запанском не редкое дело.

Самарские "Крылья" съездили в Красноярск к "Енисею"за тремя очками. Что-то перепутали, и получили не три очка, а три гола в свои ворота. Отыграть смогли только один. Игра закончилась со счетом 3:1, команда спустилась на 13 место. Тренер Игорь Осинькин заверил, что над ошибками в клубе поработают.

А в Самару приехали баскетбольные звезды.

В субботу на площади Куйбышева прошел один из самых престижных баскетбольных турниров Samara Open 2020. В рамках него прошел Матч Звезд. Победа досталась команде "синих".

В субботу губернатор Дмитрий Азарво побывал в Казани. Не отдыхал, а совещался. С заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным он, например, обсудил, что мешает росту темпов жилищного строительства в областной столице. Все причины здесь >>>

А в воскресенье Дмитрий Азаров показал помощнику Президента РФ Владимиру Мединскому, как в городе ремонтируют Фабрику-кухню. Здесь после всех работ должен разместиться филиал Третьяковки. Стало известно, что если все пройдет хорошо, то в Самаре также могут появиться филиал Эрмитажа и Русского музея.

Около "Амбара" проходил фестиваль еды. На нем горожанам бесплатно раздали 10 тыс хот-догов. С ними самарцы справились за шесть часов.

А журналисты радио "КП-Самара" узнали, что ждет Ботанический сад в Самаре и какие ремонтные работы там еще пройдут. Есть интересные подробности>>>