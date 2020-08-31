В Самаре достраивают варяжскую ладью для экспедиции на поиск родины Рюрика

В Самаре над ладьей, которая должна найти родину Рюрика, подняли парус Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Красный парус, расшитый золотом, гордо взмывает вверх. Ветер наполняет его, гордо выгибая грудь падающему камнем вниз соколу. Варяжскую ладью «Великий князь Рюрик» на верфи в «Богатырской слободе» под Самарой строят уже больше года. Сейчас она почти готова: осталось сделать «обвес» и можно спускать на воду.

Парус вышивали почти месяц Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Именно на ней отправится в дальний путь экспедиция, цель которой – ни много ни мало – найти остров Русов, с которого когда-то пришли править варяги во главе с Рюриком. И доказать – вовсе не извне была внедрена государственность в нашу страну. Варяги Русь - это наши соотечественники, а жили они рядом с Калининградом.

А другие ладьи уже бороздят волжские просторы Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

История государства российского полна загадок и разночтений. Раскрыть одну из тайн решил отец Феоктист, основатель духовно-культурного кремля «Богатырская слобода». В этом году его организация выиграла прездентский грант на возрождение народных традиций деревянного судостроения Древней Руси. На ладейную верфь под Самарой съезжаются десятки учеников-мастеров со всей страны. Задача-максимум – чтобы в каждом городе на реке был свой мастер и своя Ладья, на которой смогут кататься туристы. Но и это не все. Главная задумка отца Феоктиста – организовать поход на трех ладьях "Великий князь Рюрик", "Князь Синеус" и "Князь Трувор" к легендарному острову Русов и найти настоящую родину князя Рюрика, которого когда-то призвали на княжение.

- В 2019 году мы уже ходили в Великий Поход до Норвегии на ладье "Змей Горыныч". Мы прошли мимо Санкт-Петербурга, вдоль берегов Финляндии, Дании, Швеции. Везде нас встречали праздником, приветствиями. И везде считают именно свои края родиной Рюрика. Но мы по пути не встретили ни одного острова, который был бы похож на описания из Легенд. Все равно у нашего похода было огромное значение, наша Ладья стала настоящим событием года во многих этих странах. И нам даже сказали: раньше варяги ходили на Русь на ладьях, а теперь русы к нам пришли, - вспоминает отец Феоктист.

О том путешествии "Комсомолка" уже писала: например, о том, как ладья, появившись из тумана, напугала финнов.

Отец Феоктист рассказывает о своем проекте Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Поход был в самом деле интересный. Большую часть дороги участники похода провели на веслах. Приходилось бороться с волнами, а еще много работать «лицом» в каждом городе. Конечной точкой путешествия стал Калининград – здесь «Дракон» остался жить в музее мирового океана. А участники экспедиции отправились домой в Самарскую область с уже разработанным планом: простроить три Ладьи и отправиться в новый поход. Ведь в первой экспедиции удалось сделать очень интересный вывод: остров Русов может оказаться гораздо ближе, чем казалось раньше.

Илья Инюткин руководит всем процессом строительства Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

- Мы собираемся уже в следующем году отправиться на трех Ладьях к Калининграду и затем к острову, который нам кажется максимально подходящим под описания из Легенд. И затем пройдем путем варягов до Ладоги, а затем через всю Россию обратно до Самарской области. По дороге мы зайдем в Москву на день города и потом в Нижний Новгород, где нас тоже будут встречать, - рассказывает отец Феоктист.

Поднимают парус Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Великий Князь Рюрик – первая ладья в этом проекте. Сейчас на нее уже водрузили матчу с реей, а вот голову поставят чуть ли не в последний момент – считается, что именно в эту минуту у судна появляется душа. Главный мастер Ладейной верфи Илья Инюткин рассказывает, что после того, как все будет готово, ладью спустят на воду и будут испытывать. А потом возьмутся за закладку двух других ладей, а работать над ними будут те мастера со всей страны, которые приезжают учиться в рамках проекта президентского гранта.

Работа над созданием ладьи идет полным ходом Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

- Мы строим наши ладьи по технологии строительства древнерусских судов. Кстати, такие же будут ходить и по Самарской Луке, чтобы катать туристов. Интересно, на ведь и в самом деле у каждой ладьи – свой характер. С какими-то никогда ничего не случается, а другую стоит только на воду спустить – сразу начинаются неприятности, - рассказывает Илья Александрович.

Вот такая красавица ладья Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Именно он руководит проектом по президентскому гранту, обучает мастеров и контролирует строительство ладей, которым предстоит отправиться в увлекательное путешествие. Дорога будет не самая простая, но открытие, которой намереваются сделать в экспедиции стоит всех трудов.

Поднимают мачту - историческое событие Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Получится ли выяснить тайну происхождения Рюрика? КП-Самара будет следить за тем, как проходит подготовка к походу и обязательно расскажет все об экспедиции ЧУДО ДВПК "Святорусское богатырство". Наверняка, удивительные открытия участников точно ждут и мы первыми узнаем, какими же они будут.

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