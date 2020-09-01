Штаны - серые, жизнь - унылая: как мы с дочкой-шестиклассницей собирались в школу после пандемии

Сборы в школу - не самая простая задача Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В этом году я впервые забыла про цветы к 1 сентября. Вспомнила уже в семь часов вечера накануне первого учебного дня. Начала было себя корить – дескать, вот же плохая мать, но зайдя в родительский чатик поняла, что я не одна такая – про букеты запамятовала как минимум половина класса. Если у вас тоже при словосочетании «первое сентября» начинает весело подергиваться глаз, то вы, как и я, имеете счастье быть мамой школьника. А после долгой самоизоляции сборы в школу дались особенно тяжело.

Ассортимент подкачал

В этом году я собирала детей на учебу уже десятый год подряд – можно сказать, юбилей. Казалось бы – ну какие тут могут быть волнения и сюрпризы. Это у родителей первоклашек замирает сердце, это они скупают горы пышных белых бантов, наряжают тщедушного семилетку в солидный пиджак с галстуком-бабочкой и тратят по тысяче рублей на букет. В средней школе к процессу сбора в школу относишься философски, как к неизбежному, но привычному злу. Канцтовары, брючки-юбочки-рубашки, вторая обувь, не забыть про циркуль – каждый год благополучно теряется и приходится покупать новый…. Ах да, цветы.

Найти одежду, которая понравится и ребенку, и директору - тот еще квест Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Едем с дочкой-шестиклассницей в торговый центр. В августе все магазины начинают наперебой зазывать на школьную ярмарку. Даже если в «мирной» жизни торгуют, например, садовым инструментом, все равно в преддверии 1 сентября внутри появляется полочка с тетрадками, ручками и прочим школьным скарбом. Но почему-то во всем этом кажущемся изобилии найти что-то действительно стоящее почти нереально. Тем более если рядом с тобой уже не ошеломленный новыми перспективами первоклашка, а вполне уже капризный подросток. А еще создается стойкое впечатление, что в этом году пандемия подкосила работу швейных фабрик, поэтому былого изобилия в магазинах школьной формы нет. Все переориентировались на производство масок?

Курс на серое

Ассортимент «для школы» удручает. Унылые белые, бледно-голубые и едва-розоватые рубашки совершенно одинаковых фасонов, бесформенные черные брюки, серые трикотажные кофты с пуговицами – тепла от таких никакого. Кажется, стоит только примерить, и сразу навалится вселенская тоска.

- Мама, я это не надену, даже не уговаривай, - с отвращением говорит дочка, едва глянув на ряды вешалок. Внутренне соглашаюсь на 100% - я бы такое тоже носить не захотела. Дочь «залипает» на соседних стойках – там, где висят молодежные толстовки, пушистые свитера с надписями и прочие интересные вещи.

- Можно я это примерю? – умоляющим тоном спрашивает она.

- А директор разрешит такое надеть в школу? – задаю риторический вопрос. Ребенок только вздыхает – ясно же, что нет.

Форма, обувь, рюкзак, тетрадки - перед 1 сентября кошельки родителей заметно пустеют Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У директрисы нашей по поводу внешнего вида учеников определенно пунктик. Каждое утро она словно часовой дежурит на входе в школу и зорко бдит, чтобы никто не посмел нарушить строгий дресс-код. Ни приведи боги встретится яркая деталь или девочка придет с распущенными волосами. Все должно быть максимально уныло. В прошлом году дочку отправили домой даже из-за невинного черного свитера, ее одноклассницу развернули из-за классических черных брюк.

- Наш цвет формы – серый, - неумолимо заявила директриса. - Ну и что, что родители купили черные, значит пусть идут и покупают другие.

Наученные чужим горьким опытом, упорно ищем в отделах серые брюки на девочку 12 лет. А их нет. Черные, темно-синие, в разнообразную клеточку, даже бордовые отголоски 90-х. А серых нет. Сначала ищем сами, потом призываем на помощь продавцов, но серых брюк на всех четырех этажах торгового центра так и не отыскалось. Ничего не поделаешь – приходится ехать за ними в специализированный магазин школьной формы на другой конец города.

Главное, чтобы не отправили по домам

В этом году закупки в школу для дочки ограничились брюками, тремя рубашками, кардиганом, второй обувью и кроссовками для физкультуры – все остальное осталось с прошлого года. Но все равно с учетом канцтоваров пришлось оставить в магазинах более 10 тысяч рублей и массу нервов. Надеюсь, что это не напрасно и через две-три недели нас не отправят обратно на самоизоляцию. «Удаленка» и сама по себе не сахар, и вдвойне обидно было бы понять, что можно было ограничиться новой пижамой.

Квест завершен, но меня не перестает терзать вопрос – почему в школах так любят унылые цвета и фасоны? Неужели в удобной современной одежде знания детям не усвоить? Любимый аргумент – дескать, ребенок будет отвлекаться на ярких одноклассников. Ну, может, в первом классе и будет, и то не факт. Понятно, что приходить в школу в драных джинсах и ярко-розовой маечке со стразами, конечно, перебор, но ведь можно ограничиться просто требованиями «стиля кэжуал», а не заставлять родителей охотиться за школьными брюками по всему городу. Право слово, если моя дочь придет в школу в джинсах, учебный процесс от этого нисколько не пострадает.