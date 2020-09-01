«Ситуация в «Крыльях» была ненормальная – нельзя было так общаться с болельщиками»: гендиректор самарцев – об отношениях с фанатами, поиске денег и развитии бренда

Фанаты «Крыльев» давно хотели поговорить с генеральным директором. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вторая и заключительная часть конспекта, который мы сделали после встречи нового генерального директора «Крыльев Советов» с болельщиками. Первую можно почитать на samara.kp.ru.

В ней пересказываем, что сказал Евгений Калакуцкий об академии Коноплева, своих воспитанниках, бюджете, поиске спонсоров и т.д.

Об академии Коноплева

Планы развивать академию есть. Сейчас мне не до конца понятно, по какой системе координат существует футбольная школа. В ближайшее время я хочу туда съездить. После этого мы подумаем, как будем сотрудничать с академией.

Что касается игры за «Крылья Советов» или другую команду. Это же дети. Как можно подойти к ребенку и сказать: «Ты обязан играть за «Крылья». Ребенок, может быть, не хочет. Ему не нравится голубой цвет, он в «Спартак» хочет. Это одна сторона.

Есть другая сторона. Мы очень серьезно относимся к своим воспитанникам – воспитанникам академии Коноплева или другой школы. Можно прописать, сколько своих воспитанников должно быть в заявке «Крыльев Советов». Конечно, глупо писать, что, например, пятеро своих воспитанников должны быть в составе. Тогда придется играть в ПФЛ. Но идти к тому, чтобы свои футболисты играли, надо.

Для меня пример «Атлетик» Бильбао [в команде играют только баски]. На него почему-то мало кто обращает внимание. Там регион даже меньше Самарской области. История с «Атлетиком» очень красивая, но сейчас она абсурдная. Нельзя доводить до крайности. Всегда нужно искать середину. Но воспитанники – это связь с болельщиками. Это оправдание (наверно, немного неправильное слово) вложенных в «Крылья» денег, это социальная функция клуба.

Об отношениях в клубе

Я для всех в клубе человек чужой. Отношений нет даже формальных. Внутри «КС» меня воспринимают как нового человека.

По моей оценке, у клуба достаточно много проблем. Мне нужно время, чтобы с ними разобраться.

О поиске денег

Букмекерская компания «Олимп» - спонсор ФНЛ. «Крылья Советов» - участники ФНЛ. Если нам что-то перепадает от того, что получает ФНЛ от «Олимпа», мы не будем искать другого партнера в этой же области [букмекера]. Пока же, по моим подсчетам, от «Олимпа» «Крылья» ничего не получили. Получается, что вы мне ничего не дали, но запрещаете мне зарабатывать деньги. Так быть не должно.

Поэтому, я считаю, битва за партнерство с «Пари Матч» еще не проиграна [«Пари Матч» - букмекерская компания, которая была партнером «КС» последние два сезона]. Тем более что рыночных спонсоров не так много.

Недавно мы подписали контракт с банком «Солидарность». Это наш новый титульный партнер.

Что касается местного бизнеса – буду со всеми встречаться. Также я использую другие возможности привлекать деньги.

Многие считают, что, условно, или 10 млн, или ничего. Я считаю, что, если мы находим спонсора, который даст 3 млн, надо подписывать.

Надо самим научиться зарабатывать и приучить бизнес, что мы адекватные.

О бюджете

Многие говорят, что надо отобрать деньги у футбольного клуба и, например, ясли построить. Клубу сокращают бюджет, но ясли не строятся. Одно с другим никак не связано.

Было бы желание построить ясли – их бы построили.

Если смотреть в масштабах региона, деньги, на которые живет клуб, не слишком большие. Клуб эти средства отработает. Хотя бы социальными функциями, если клуб правильно устроен.

Если мы выстроим правильную работу «Крыльев Советов», то и деньги сверху будут легче давать, и конфликтов не будет. Все должно уйти в плоскость футбола из плоскости скандалов.

Фанатов «КС» на стадионе в последнее время стало заметно меньше. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О трансферах

Хочу сделать трансферную деятельность более прозрачной. Один журналист меня недавно спросил, сколько денег мы заплатили двум иностранцам, которых отпустили? [Речь идет об Денисе Поповиче и Деяне Радониче]. Мы – нисколько, это они нам заплатили отступные. Эти цифры исчисляются миллионами рублей.

О нынешнем составе

Все ребята – очень квалифицированные футболисты. В кубковом матче с «Иртышом» играли футболисты, которые до этого на поле толком не выходили. И выглядели они даже лучше некоторых игроков стартового состава.

На скамейке у нас много хороших игроков. И все они 1999-2000 годов рождения.

Одно дело, когда средний возраст команды 29 лет. Ты понимаешь, что их хватит на полгода, а потом пойдут травмы, возраст и все такое. А когда это пацаны – они все стремятся, все хотят себя проявить.

О Зиньковском

Вероятность, что Зиньковский уедет, – 51 на 49 процентов. 51% - что уедет. Учитывая, какой уровень он показал, понятно, что Антон представляет интерес для других команд. При этом у нас есть, кем заменить Зиньковского.

О знакомых функционерах

Хотелось бы привести свою команду сюда, но возможности такой нет. Я знаю много хороших специалистов, но все они где-то работают. И мы не на том уровне находимся, чтобы забирать специалистов у других команд. И тут такие зарплаты, что специалистов трудно привлекать.

Мне бы хотелось 2-3 человек, на которых я могу опираться. Например, в детском футболе. Потому что это такой кластер, где нужен профессионал.

Хотелось бы иметь по специалисту по трансферам, селекции и аналитике. По тем областям, где нужны настоящие профессионалы. Я не хочу открывать курсы по повышению квалификации. На эти позиции нужны специалисты, которые придут и сразу начнут работать. Тогда клуб будет развиваться.

О задачах

Губернатор поставил задачи возродить бренд и развивать его. Делать это будем в том числе за счет приоткрытия стены между болельщиками и клубом. Первые шаги в этом направлении мы сделали – организовали эту встречу. Ситуация в «Крыльях» была ненормальная – нельзя было так общаться с болельщиками, быть с ними в конфронтации.

«Крылья» во многом формируют болельщики. Мы – клуб и болельщики – должны помочь друг другу.