Сельскохозяйственные ярмарки в Самаре в 2020 году: адреса, время работы

В Самаре в 2020 году будут работать пять сельскохозяйственных ярмарок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самаре приход осени ознаменовался не только началом нового учебного года, но и открытием традиционных сельскохозяйственных ярмарок. В этом году в городе их будет работать пять. Самарцы смогут купить как продукцию местных производителей, так и из Марий Эл, Саратовской, Волгоградской и Ульяновской областей. Дадут торговать собственноручно выращенными овощами, фруктами и ягодами и пенсионерам. Места им выделят бесплатно. Публикуем полный список сезонных ярмарок в Самаре 2020, их адреса и время работы.

Так, продукцию местных производителей уже можно приобрести на ярмарке перед «Агропарком» на Волжском шоссе, 106.

Режим работы: с пятницы по воскресенье, с 9:00 до 18:00.

Как добраться до ярмарки: на маршрутках №№ 96, 205, 295 и трамваях №№ 7, 11, 12.

Кроме того, можно купить овощи и фрукты на ярмарке, которая расположилась на парковке ТЦ «Амбар» на Южном шоссе.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Как добраться: автобусы №№ 26, 63, 66, 140а, 141.

С 11 сентября заработают еще две муниципальные сезонные ярмарки: в центре Самары и в Красноглинском районе. Первая откроется на улице Ленинской, 142, у музея имени П.В. Алабина.

Режим работы: с пятницы по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Как доехать: на автобусах №№ 34, 53, 80 и на трамваях №№ 1, 3, 5.

Еще одна ярмарка на следующей неделе откроется в поселке Мехзавод на улице 4-й квартал, перед ДК «Октябрь».

Режим работы: с пятницы по воскресенье, с 8:00 до 18:00.

Как доехать: на автобусах №№ 1, 51, 96, 110, 205, 268.

Также овощи и фрукты местных аграриев можно будет купить на ярмарке в Железнодорожном районе Самары. Она будет работать на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. В какие дни и время, пока не известно. Городская мэрия сообщит об этом позднее. Добавим, что традиционной сельхозярмарки на площади имени В.В. Куйбышева в этом году не будет.