Любил блатную музыку и не дружил с законом: что известно о самарском киллере, застрелившем бизнесмена в Бугульме

Араик Мирзоян мог мстить за своего товарища Фото: соцсети

54-летний Араик Мирзоян из Самарской области накануне стал известен на всю страну. Правда, гордиться нечем. Мужчину поймали за убийство Евгения Деданина — известного предпринимателя из Бугульмы.

Владельца продуктовой сети «Изобилие» хладнокровно застрелили на территории собственной оптовой базы на улице Нефтяников. Спасти его пытались медики, но тщетно.

— Потерпевшему были причинены огнестрельные ранения, от которых позже он скончался в больнице. По горячим следам был задержан подозреваемый, 54-летний житель Самары, — рассказывают в СК РФ.

Араика удалось поймать благодаря реакции близких Евгения. Они не дали киллеру скрыться с места событий, протаранив его автомобиль во время погони. У уроженца Армении в ходе обыска был изъят газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Как стало известно «КП-Самара», Мирзоян давно живет в соседнем с Республикой Татарстан регионе вместе с семьей. Он занимался индивидуальным предпринимательством, в частности ремонтом авто и торговлей различными изделиями.

Мужчина уже имел проблемы с законом, но не такие серьезные Фото: соцсети

Злоумышленник имел проблемы с законом — у него за плечами целый ряд административных правонарушений. Араика лишали прав за пьяное вождение, с ним судились из-за ДТП. Как сообщают источники наших коллег из «КП-Казань», он также был замешен в организации незаконных азартных игр и нелегальной торговле лекарственными препаратами.

— Удивительно, что он оказался замешан в такой истории. Он любит жену, детей, семью. Веселый, обычный человек, — поделился с «Комсомолкой» один из знакомых Мирзояна. — Да, он увлекался иногда блатной музыкой, бандитскими темами, но, кажется, это все не в серьез было. Араик очень ценит людей и дружбу.

Друзья советовали Араику поменьше увлекаться бандитской тематикой Фото: соцсети

Месть за друга, неофициально, называется одной из основных версий расправы. О Деданине многие узнали два года назад, когда его дом пытались ограбить. Связанный Евгений смог освободиться и убил двух налетчиков — Ивана Нетроглова и Владислава Колоярцева. Они приехали как раз из 63-го региона. Как говорят, именно за Нетроглова и «отыгрался» Араик, перед нападением внимательно изучавший жизнь и маршруты своей жертвы.

Сейчас расследование продолжается. Многое еще предстоит узнать. Дело находится на контроле в СК РФ. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.