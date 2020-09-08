Закроют ли школы в Самаре? Когда школьников снова могут перевести на дистанционку

Эксперты рассказали, грозит ли самарским школьником новый этап дистанционного обучения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поводов уходить из школы нет

Занятия в школах Самары с 1 сентября 2020 года, вопреки опасениям родителей, все же начались очно. Руководство образовательных учреждений хорошо подготовилось: в школах ввели график посещения, чтобы дети разных возрастов не смешивались, всем измеряют температуру. Уже в первые дни пару десятков детей отправили домой с малейшими признаками недомогания. Все дети сидят в своих классах, а к ним приходят учителя. Кажется, что все хорошо. Но родители не перестают обмениваться страшилками в чатах: мол, 20 сентября походы в школу закончатся. А еще масла в костер сомнений подлила информация о том, что в некоторых школах занятия отменили в предвыборные дни. Так могут ли снова школы в Самаре закрыть и отправить детей на дистанционное обучение, к ужасу уставших от излишней ответственности мам и пап?

Заместитель министра образования Самарской области Елена Пинская категорична: таких планов у ведомства нет. На радио «КП-Самара» она рассказала, что в целом положительно оценивает эксперимент с введением дистанционки и такая модель обучения, безусловно, останется палочкой-выручалочкой. Но сейчас детей намерены учить по утвержденным программам в традиционном режиме.

- Есть образовательные стандарты, по ним учителя и работают. Мы не будем снижать количество часов того или иного предмета, перекраивать расписание. Учимся как положено, никаких рисков нет. Все школы отлично подготовились к новому учебному году с точки зрения соблюдения норм безопасности. Во всех школах есть установки для обеззараживания воздуха, достаточный набор дезинфицирующих средств. Специалисты Роспотребнадзора все проверили, нет никаких нареканий, - говорит Елена Пинская.

Если хочется - сиди дома

Но если родители особенно тревожатся за здоровье ребенка, то они могут самостоятельно принять решение о переводе его на дистанционное образование - индивидуальное обучение. Тогда школу придется посещать только для сдачи экзаменов.

- Такая возможность есть - по договоренности с руководством школы. Конечно, родители могут беспокоиться за ребенка, если у него хронические болезни или слабый иммунитет. Все вопросы такого рода решат в индивидуальном порядке, - говорит Елена Пинская.

Болеть будут меньше

А вот врачи-инфекционисты и вовсе настроены позитивно и оптимистично и уверены, что разобщенность будет способствовать уменьшению заболеваемости в целом.

- Карантин в школах бывает каждый год. Это связано с эпидемиологической ситуацией по гриппу и ОРВИ. И каждый раз классы отправляют на карантин как раз для того, чтобы разобщить детей. А теперь это делается изначально. Так что, я думаю, в итоге заболеваемость может быть меньше, чем обычно, - говорит врач-инфекционист Клиник СамГМУ Лариса Попова.

А что если?

Конечно, гарантировать на 100%, что дистанционки не будет, невозможно. Уже сейчас в некоторых регионах начали закрывать школы и классы точечно из-за того, что у ребенка или у члена семьи школьника выявили коронавирус.

Как объяснили в министерстве образования, в этом случае действуют понятные правила. Если заболел ученик одного класса, то именно его одноклассников отправят на изоляцию, то есть - на дистанционное обучение. Других учеников это не коснется, ведь их специально развели по разным классам. Всю школу могут отправить на карантин, только если болеть начнут сразу в нескольких классах. Но это практически невозможно - именно для того, чтобы не допустить подобной проблемы, рекомендовано каждый день проводить дезинфекцию учебных кабинетов и генеральную уборку раз в неделю.