Крылья Советов – Нижний Новгород 5 сентября 2020: прогноз на матч 7 тура ФНЛ

Самарцы – фавориты предстоящего волжского дерби. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 7 тура ФНЛ Крылья Советов – Нижний Новгород 5 сентября 2020 – 2:0.

«Крылья Советов» неудачно начали этот сезон в ФНЛ. После шести туров самарцы смогли набрать только семь очков и расположились на 14 месте. При этом перед стартом чемпионата руководство поставило задачу вернуться в Премьер-лигу.

«Крылья» серьезно лихорадит. В шести турах зелено-бело-синие проиграли три матча – «Велесу» 1:3, «Оренбургу» 0:1 и «Енисею» в предыдущем туре 1:3. Поражения «КС» чередуют с победами – над «СКА-Хабаровском» и «Чайкой». Еще одна игра – с «Балтикой» - закончилась безголевой ничьей.

Болельщики самарцев винят в бедах команды главного тренера – Игоря Осинькина, который возглавил «Крылья» в это межсезонье. Наставник «КС» после поражения от «Енисея» пообещал провести работу над ошибками. Насколько она была эффективной – покажет волжское дерби с «Нижним Новгородом».

Подопечные Роберта Евдокимова опережают «Крылья» на три очка - «Нижний Новгород» расположился на девятой строчке в турнирной таблице ФНЛ. С начала сезона «горожане» обыграли «Томь», «Иртыш» и «Текстильщик» и потеряли очки в матчах с «Нефтехимиком» и брянским «Динамо». Еще один матч – с «Аланией» - закончился вничью.

«Крылья Советов», безусловно, фавориты встречи. Несмотря на то, что самарцы идут ниже «горожан». «Крылья» все еще главные претенденты на выход в РПЛ. Вряд ли «Нижний Новгород» сможет что-то противопоставить самарцам на их поле. Тем более после того, как зелено-бело-синие потеряли очки в Красноярске. Перед родными трибунами команда Игоря Осинькина наверняка реабилитируется. Встреча закончится с перевесом в два мяча в пользу хозяев.