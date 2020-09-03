«Акрон» — «Велес» 5 сентября 2020 года: прогноз на матч 7 тура ФНЛ

Игра на стадионе "Кристалл" обещает получиться интересной ФОТО: ФК "Акрон"

Прогноз на матч «Акрон» — «Велес» — 1-1.

5 сентября в рамках 7 тура Олимп-ФНЛ тольяттинский «Акрон» на своем стадионе «Кристалл» в Жигулевске принимает московский «Велес». Обе команды попали в лигу из ПФЛ, не ударили здесь в грязь лицом и готовятся провести хороший матч.

Хозяева в каждом поединки показывают достойную борьбу, но, к сожалению, не всегда хватает уровня заработать очки. В то же время многого ждут от новичков клуба, в частности нападающих — Делькина и Гогричиани, арендованного у ЦСКА. Они еще не реализовали себя в полной мере. Коллектив из Автограда забил в турнире пока всего 4 мяча и эти показатели необходимо улучшать. В обороне дела получше — пропущенный голов всего 5.

Гости 5 раз доставали круглого из сетки собственных ворот только в последней встрече с «Торпедо». 0-5 — совсем не то, чего ожидали поклонники молодого клуба из столицы. До этого они ни разу не проигрывали, одержали 3 победы, среди которых и казавшаяся сенсационной над самарскими «Крыльями Советов». В предстоящей игре «Велес» явно будет стараться реабилитироваться за неудачу в 6 туре.

Футбольные эксперты сходятся на том, что получится упорная и интересная борьба. Предпочтений отдать кому-то сложно. Но, учитывая настрой соперников, забитые голы должны быть. Мы предполагаем, что самый очевидный исход — результативная ничья.

Рассудит «Акрон» и «Велес» Артур Федоров из Петрозаводска. Он даст стартовый свисток в 16:00 по самарскому времени в субботу 5 сентября. Матч покажут в «Яндекс.Эфире». На стадион будут допущены 600 болельщиков.