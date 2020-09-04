«Он не пришел ночевать впервые за 10 лет»: что рассказала жена самарца, которому проломили череп

Олега Антипина ждали дома жена и сын Фото: соцсети

Был с друзьями, но они ничего не знают

С жестоким нападением на человека разбираются самарские правоохранители. В ночь с 1 на 2 сентября на улице Гагарина был зверски избит и ограблен 35-летний Олег Антипин. Обстоятельства преступления остаются загадочными и непонятными.

— Это очень странно. Он не пришел ночевать первый раз за 10 лет нашего знакомства, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» супруга пострадавшего Мария Антипина.

По словам женщины, Олег в последнее время официально не работал. Так, колымил иногда сварщиком. В тот день он встретился со своими друзьями.

— Но они мало что знают. Он вместе с ними выпивал, потом заказал такси к дому № 56 на Гагарина. Кто там живет, зачем он туда поехал — я не знаю. Мы живем совсем в другом районе города, — продолжает Мария.

И побили, и ограбили

По словам таксиста, Олег оплатил проезд, вышел из авто и зашел в подъезд. На этом история обрывается. В следующий раз мужчину видели уже на грани жизни и смерти.

— Потом уже люди увидели его у дома № 87 на Гагарина, он был избит. Это было где-то в два часа ночи 2 сентября. Они вызвали скорую помощь, — делится Антипина. — Мы с Олегом созванивались где-то в 23-30. Он взял трубку, но не сказал, где он.

Потерпевшего доставили в реанимацию. Травмы действительно страшные — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, большие гематомы, перелом височной области. Чем его били — непонятно, но делали это с большой силой.

Близкие мужчины надеются на помощь очевидцев Фото: соцсети

— Также у него забрали телефон, кошелек и украшения. Возможно, он и мог пойти на конфликт. Но обычно, как выпьет, сразу в сторону дома и спать, — говорит наша собеседница. — То, что случилось сейчас, на него непохоже.

Надежда на очевидцев

Сейчас потерпевший в коме, в себя он не приходит, состояние — стабильно тяжелое. К делу уже подключились сотрудники полиции.

— Сообщение поступило из больницы рано утром 2 сентября. С улицы Гагарина туда бригадой скорой помощи был доставлен мужчина с телесными повреждениями. Он не судим и не работает. На место выезжала следственно-оперативная группа, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сейчас оперативники отдела полиции Советского района занимаются восстановлением картины случившегося. Правоохранители и близкие Олега просят откликнуться всех, кто что-либо знает о нападении на него. Сделать это можно по телефону 89879528529. Разбирательства продолжаются.