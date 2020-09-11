Электрощит Самара отправил в лабораторию будущих энергетиков партию инновационных ячеек КРУ-СЭЩ-80

Фото предоставлено Электрощит Самара

Самарский энергетический колледж в числе первых познакомится с передовой разработкой предприятия Электрощит Самара - КРУ-СЭЩ-80. Это новое комплектное распределительное устройство объединяет в себе последние достижения в области цифровизации и 77-летний опыт компании.

Лучшее для будущих энергетиков

КРУ-СЭЩ-80 предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным значением напряжения 6 (10) кВ и номинальным током до 2000 А. Такая установка может быть использована на любом промышленном предприятии и сетевых подстанциях.

Первая произведенная партия, состоящая из семи ячеек, 10 сентября была подготовлена к отправке в лабораторию учебного заведения. Самарский энергетический колледж - победитель конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в рамках реализации проекта «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям». Именно поэтому студенты этого колледжа в числе первых узнают о всех тонкостях работы с новой установкой.

- Предоставление первой партии новой цифровой ячейки КРУ-СЭЩ-80 - это знаковое для нашего предприятия событие. Это новейший продукт, который соответствует наивысшим требованиям безопасности и международным стандартам. Для коллектива нашего предприятия большая честь, что первая партия оборудования будет использована в образовательном процессе. Новые знания молодые специалисты будут приобретать на базе передовых разработок в области электротехники. В будущем это позволит им быть более конкурентоспособными на рынке труда, - отметил во время торжественной церемонии отгрузки Генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин.

Семь ячеек отправляются в лабораторию колледжа. (Фото предоставлено Электрощит Самара)

По всем международным стандартам

Ячейка КРУ-СЭЩ-80 - полностью российская разработка. Создавая это изделие, Электрощит Самара ориентировался на большой спектр заказчиков, причем не только российских, но и зарубежных.

- У нас уже есть контракты, в том числе с атомной электростанцией в Бангладеш, куда мы также собираемся поставлять данное изделие. Также мы планируем активно сотрудничать с российской промышленностью и электрическими сетями. КРУ-СЭЩ-80 соответствует не только всем новым ГОСТам, но и международным стандартам сертификации МЭК, - добавил Владимир Шатунин.

Преимуществ у самарской разработки много, но главное - безопасность. Согласно испытаниям, энергия, которую утилизирует ячейка КРУ-СЭЩ-80 в случае короткого замыкания или другой нештатной ситуации, в 25 раз больше, чем у аналогов, производимых по старым ГОСТам. А это означает, что оператор, который трудится на подстанции, будет в безопасности. Поскольку изделие полностью создано в России, компания может поставлять его в рамках государственного заказа. Комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-80 - цифровое и может легко встроиться в цифровую подстанцию, что позволяет сократить затраты на обслуживание и управление, а также уменьшить время отключения электроэнергии из-за нештатной ситуации.

- Важно, что Электрощит Самара не только производит востребованную на рынке продукцию, но и идет в ногу со временем, разрабатывая новые изделия, на равных конкурируя с лучшими мировыми производителями. Крайне важно для завода и для экономики Самарской области, что разработка идет именно российскими инженерами с нашими компетенциями, с нашей локализацией, потому что за этим стоит большая добавленная стоимость, новые рабочие места и более уверенный взгляд предприятия в будущее, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Этот вопрос связан и с национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Сейчас вместе с компанией Электрощит Самара мы создаем международную аккредитованную лабораторию под новый продукт. Предприятие активно использует и другие инструменты национальных проектов.

Специально для студентов одна из стенок сделана из стекла. (Фото предоставлено Электрощит Самара)

С заботой о родном регионе

Электрощит Самара прикладывает максимум усилий, чтобы его социальная и экономическая деятельность способствовала росту благосостояния всего региона и его жителей. Предприятие активно сотрудничает с правительством области и считает развитие региональной экономики одним из важнейших приоритетов.

- Компания Электрощит Самара - безусловно, лидер в своей отрасли, а свои лидерские позиции постоянно нужно доказывать делами. Одно из таких дел - создание нового распределительного устройства, отвечающего самым высоким требованиям заказчиков, с которыми Электрощит Самара работает. Это целиком и полностью наша, российская, разработка. Даже дизайн сделал наш вуз - СамГТУ. Все это говорит о том, что тот потенциал инжиниринга, что накоплен тут годами, будет давать прирост и добавленную стоимость, а это еще одна ступень высокой конкуренции нашего предприятия с другими игроками на этом рынке и залог развития экономики нашей области, - заявил врио министра промышленности и торговли Олег Жадаев.