«Оренбург» — «Акрон» 19 сентября 2020 года: прогноз на матч 10 тура ФНЛ

"Акрон" пока не может найти свою лучшую игру ФОТО: ФК "Акрон" Фото: соцсети

Прогноз на матч «Оренбург» — «Акрон» — 2-0.

19 сентября 2020 года, в субботу, «Оренбург» принимает тольяттинский «Акрон» в рамках 10 тура ОЛИМП-ФНЛ. Игра пройдет на стадионе «Газовик».

Хозяева — фавориты встречи. Они уверенно идут на первом месте в турнире, реализуя главную цель на сезон — возвращение в РПЛ. Команда одержала 8 побед в 9 турах, ни разу не проиграла, пропустив всего три мяча. Состав у Марцела Лички сильный, «Оренбург» практически не понес потерь после вылета из Премьер-лиги. Беспроигрышная серия клуба в ФНЛ достигла отметки в 20 матчей и, вероятно, будет продлена.

«Акрон» радовал в стартовых поединках, но сейчас сбавил обороты. Представители автомобильной столицы потерпели 4 поражения подряд. Им, видимо, не хватает опыта и сильных футболистов. У тольяттинцев есть проблемы с атакой — в последних 4 играх они, кроме всего прочего, ни разу не забили. Здесь надежды в том числе и на новичков — Гогричиани и Делькина. Последний, к слову, раньше выступал за «Оренбург».

Букмекеры не верят в гостей. На их победу средний коэффициент — 11,25. На ничью — 4,8. На принимающую сторону — 1,35. При этом эксперты считают, что вряд ли «Оренбург» пропустит и не выйдет вперед в первом тайме.

Рассудит соперников Алексей Амелин из Тулы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по самарскому времени. За ходом поединка можно будет наблюдать в «Яндекс.Эфире».