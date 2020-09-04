В Самаре Волга снова цветет и с каждым годом все раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волга с каждым годом начинает цвести все раньше, а водорослей разных видов становится все больше. Они не слишком-то позитивно влияют на самочувствие всего живого в реке. Руководитель экологических исследований Самарского федерального исследовательского центра РАН, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Сергей Саксонов рассказал, к чему это может привести и что нужно делать, чтобы решить проблему.

«У них накрыт стол - вот они и размножаются»

Жители Самарской области в социальных сетях делятся впечатлениями от цветущей Волги - в этом году она «зазеленилась» еще раньше, чем в предыдущие периоды. Самарцы переживают: что же происходит и почему цветет Волга? На этот вопрос Сергей Саксонов ответил: в этом нет ничего удивительного.

- Цветение воды – это размножение микроорганизмов. Их развитие все раньше происходят, идут процессы изменения климата – раньше наступает половодье, вода прогревается. Эти организмы связаны с прогреванием воды. Когда вода доходит до температуры 20 и более градусов – им комфортно, они начинают массово размножаться, - рассказал он.

Более того, важна не только температура воды, но и ее химический состав. Сергей Саксонов уточнил, что наличие азота и фосфора в воде очень радует водоросли. Для них это накрытый стол.

- Они это кушают с огромным аппетитом и создают биомассу, которая имеет короткий цикл жизни. Она отмирает, перегнивает, отсюда и запах появляется. Более того, эта биомасса имеет токсические свойства, выделяет несколько ядов, которые не терпят другие организмы. Эта зараза, когда живет в водоеме, она поглощает огромное количество кислорода. И летом наши водохранилища становятся заморными. Люди жалуются: вот, мол, окунь выбрасывается кверху брюхом. А это просто рыбка задохнулась, - отмечает Сергей Саксонов.

Их становится больше

Также ученый рассказал, что видовой состав водорослей меняется.

- Мы думали, что это одни и те же водоросли, просто их стало много, ничего подобного. У каждой водоросли есть свое имя и название, и их становится больше. Это говорит о том, что процесс еще не нормализовался и продолжает активизироваться, - сказал Сергей Саксонов.

Пока что реальных методов борьбы с заразой, уничтожающей водоемы, не придумано. Есть несколько проектов, например, переработки водорослей в удобрение, получения из них энергии. Но внедрение этих методов в жизнь идет довольно медленно, а проблема становится острее из года в год. Ухудшает ситуацию тот факт, что эти водоросли не интересуют другие микроорганизмы, соответственно, их никто не уничтожает.

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