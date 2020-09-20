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Секс на первом свидании, шампанское, диеты и селфи: 8 классических ошибок при поиске своей второй половинки

Сваха с 30-летним стажем рассказала, сколько должно длиться первое свидание, когда можно приступать к сексу и на какие подвиги можно идти ради мужчины
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Никогда не знаешь, где тебя поджидает судьбоносное знакомство

Никогда не знаешь, где тебя поджидает судьбоносное знакомство

Фото: Евгения ГУСЕВА

Светлана Радаева - владелица агентства брачных отношений «Меткий Купидон» за годы работы повидала многое. На основе своего опыта она выделила ошибки, которые могут разрушить любые отношения в самом начале.

1. На фото – красавица, в реальности – чудище заморское

Когда выбираете фотографию на аватарку в соцсетях, попробуйте посмотреть на нее со стороны. Селфи искажают лицо, избыток макияжа делает его ярче, но признайтесь: вы же не каждый день наносите на лицо «боевую раскраску». Фотография на вашей страничке должна быть максимально приближена к оригиналу: наносите натуральный, дневной макияж, чтобы при личной встрече кавалер вас смог опознать. В идеале на первое свидание прийти в том же образе, в каком вы фотографировались себе на аватарку.

На фото вы должны быть узнаваемы

На фото вы должны быть узнаваемы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Секс на первом свидании

Бывает, что я знакомлю людей, и они на первом же свидании оказываются в постели. А с утра просыпаются, видят рядом с собой абсолютного чужого человека и разбегаются, потому что им стыдно друг на друга смотреть. Хотя они идеально друг другу подходят. Поэтому на первом свидании не стоит много времени посвящать человеку. Нужно пообщаться, а потом дать подумать – ему и себе – нравитесь ли вы друг другу. Привыкайте к человеку дозировано, а не кидайтесь в омут с головой. Некоторые мужчины специально спаивают женщин, чтобы вытянуть с них побольше информации и получить от них больше, чем они готовы были дать в начале вечера. Поэтому на первом свидании не пейте алкоголя с мужчиной – это может плохо кончиться. Встретились – попили чайку, поговорили – и все, расходитесь. Оставайтесь загадкой. Не жалуйтесь на бывших, молчите о своих проблемах, избегайте политики. Обсудили погоду, увлечения, путешествия – достаточно. На некоторые вопросы можно пообещать ответит в следующий раз – почему нет? Так вы покажете, что собеседник вам интересен и заодно оставите тему для разговора.

Неожиданная близость может плохо сказаться на отношениях

Неожиданная близость может плохо сказаться на отношениях

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

3. «Этот мне не подходит»

Многие сильно ограничивают выбор своими предубеждениями: рост, статус, национальность, образование и так далее. На самом деле противоположности притягиваются, разница в возрасте бывает незаметна, а высшее образование – не признак интеллекта, мудрости и добропорядочности. Никогда не отказывайтесь от знакомства – может быть, ваш принц найдется там, где вы и не ждали его.

4. Подвиг ради любви

Кардинально меняться ради другого – большая ошибка. Ну хорошо, вот девушка похудела, завоевала молодого человека, а потом успокоилась, снова начала есть и толстеть. И отношения портятся – он-то искал худую себе. Хотя мужчины любят всяких: и толстых, и худых, и высоких, и маленьких. Нужно искать такого мужчину, который полюбит вас такой, какая вы есть, а не подстраивать себя под чьи-то запросы.

Не изнуряйте себя диетами, найдите того, кто полюбит вас такой, какая вы есть

Не изнуряйте себя диетами, найдите того, кто полюбит вас такой, какая вы есть

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5. «Да кому я нужен/нужна?»

Многие искренне верят, что никому не интересны и не нужны. Аргументы разные: двое детей, возраст, работа, кредиты – много всего. Но вот что интересно: молодые мужчины сейчас не пользуются спросом – их слишком много, в 90-е у большинства мальчики рождались, их сейчас переизбыток. Самые востребованные – женщины после 50-ти. Потому что многие в этом возрасте «сходят с дистанции», ставят на себе крест и ничего больше не хотят. Их становится мало, а мужчины в этом возрасте, наоборот, начинают активно искать себе пару. У меня реально дефицит женщин возраста 50+. Поэтому «я никому не нужна» - это спорный вопрос. Многие считают, нет хороших женщин или мужчин – это ошибочное убеждение, которое основано на собственном негативном опыте. Переборите свои комплексы, и сразу найдете пару.

Женщины в возрасте сейчас самые востребованые

Женщины в возрасте сейчас самые востребованые

Фото: Артем КИЛЬКИН

6. Поиск большой и чистой любви на сайте знакомств

Не нужно сидеть на сайтах знакомств – они нацелены на то, чтобы удержать клиента как можно дольше. Там все сделан так, чтобы человек никак не мог найти себе пару и покупал в итоге всякие платные статусы, картинки, подарки и прочее. Чтобы найти себе пару, нужно использовать соцсети – зайти на странички к друзьям своих друзей.

7. Недотрога останется одна

Мы говорили про секс на первом свидании, но часто случается и иное. Девушки долго не решаются на секс, оттягивают момент, и мужчины просто теряют к ним интерес. Они думают, что они женщине не интересны, и именно поэтому их «динамят». Вот что я скажу: если мужчина зовет к себе домой, значит, он хочет, может, и ему надо дать. Но и не вешаться ему на шею, как мы это уже обсуждали. Всему свое время.

Не ищите принца не белом коне, выбирайте из того, что есть

Не ищите принца не белом коне, выбирайте из того, что есть

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

8. Погоня за идеалом

Ответьте на простой вопрос: кто выбирает – мужчина или женщина? Если вы думаете, что женщина, то глубоко ошибаетесь. Вот сидит у меня клиентка, выбирает себе пару в картотеке: вот этого хочу, и этого, и еще того. А вот этот ее физически не хочет, и что с этим делать? Ну не в его вкусе она. У кого физиология – тот и выбирает. Потому что как только появится та, которая мужчину «зажжет», всех других он бросит. Женщине же нужно выбирать из тех мужиков, которые ее хотят, а не бегать за теми, кому она не нужна. А чтобы было, из кого выбирать, нужно следить за собой – быть привлекательной витриной, рекламой самой себе и грамотно представлять себя как на страничке в соцсетях, так и в реальности на первых свиданиях.

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