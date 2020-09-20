Секс на первом свидании, шампанское, диеты и селфи: 8 классических ошибок при поиске своей второй половинки

Никогда не знаешь, где тебя поджидает судьбоносное знакомство Фото: Евгения ГУСЕВА

Светлана Радаева - владелица агентства брачных отношений «Меткий Купидон» за годы работы повидала многое. На основе своего опыта она выделила ошибки, которые могут разрушить любые отношения в самом начале.

1. На фото – красавица, в реальности – чудище заморское

Когда выбираете фотографию на аватарку в соцсетях, попробуйте посмотреть на нее со стороны. Селфи искажают лицо, избыток макияжа делает его ярче, но признайтесь: вы же не каждый день наносите на лицо «боевую раскраску». Фотография на вашей страничке должна быть максимально приближена к оригиналу: наносите натуральный, дневной макияж, чтобы при личной встрече кавалер вас смог опознать. В идеале на первое свидание прийти в том же образе, в каком вы фотографировались себе на аватарку.

На фото вы должны быть узнаваемы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Секс на первом свидании

Бывает, что я знакомлю людей, и они на первом же свидании оказываются в постели. А с утра просыпаются, видят рядом с собой абсолютного чужого человека и разбегаются, потому что им стыдно друг на друга смотреть. Хотя они идеально друг другу подходят. Поэтому на первом свидании не стоит много времени посвящать человеку. Нужно пообщаться, а потом дать подумать – ему и себе – нравитесь ли вы друг другу. Привыкайте к человеку дозировано, а не кидайтесь в омут с головой. Некоторые мужчины специально спаивают женщин, чтобы вытянуть с них побольше информации и получить от них больше, чем они готовы были дать в начале вечера. Поэтому на первом свидании не пейте алкоголя с мужчиной – это может плохо кончиться. Встретились – попили чайку, поговорили – и все, расходитесь. Оставайтесь загадкой. Не жалуйтесь на бывших, молчите о своих проблемах, избегайте политики. Обсудили погоду, увлечения, путешествия – достаточно. На некоторые вопросы можно пообещать ответит в следующий раз – почему нет? Так вы покажете, что собеседник вам интересен и заодно оставите тему для разговора.

Неожиданная близость может плохо сказаться на отношениях Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

3. «Этот мне не подходит»

Многие сильно ограничивают выбор своими предубеждениями: рост, статус, национальность, образование и так далее. На самом деле противоположности притягиваются, разница в возрасте бывает незаметна, а высшее образование – не признак интеллекта, мудрости и добропорядочности. Никогда не отказывайтесь от знакомства – может быть, ваш принц найдется там, где вы и не ждали его.

4. Подвиг ради любви

Кардинально меняться ради другого – большая ошибка. Ну хорошо, вот девушка похудела, завоевала молодого человека, а потом успокоилась, снова начала есть и толстеть. И отношения портятся – он-то искал худую себе. Хотя мужчины любят всяких: и толстых, и худых, и высоких, и маленьких. Нужно искать такого мужчину, который полюбит вас такой, какая вы есть, а не подстраивать себя под чьи-то запросы.

Не изнуряйте себя диетами, найдите того, кто полюбит вас такой, какая вы есть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5. «Да кому я нужен/нужна?»

Многие искренне верят, что никому не интересны и не нужны. Аргументы разные: двое детей, возраст, работа, кредиты – много всего. Но вот что интересно: молодые мужчины сейчас не пользуются спросом – их слишком много, в 90-е у большинства мальчики рождались, их сейчас переизбыток. Самые востребованные – женщины после 50-ти. Потому что многие в этом возрасте «сходят с дистанции», ставят на себе крест и ничего больше не хотят. Их становится мало, а мужчины в этом возрасте, наоборот, начинают активно искать себе пару. У меня реально дефицит женщин возраста 50+. Поэтому «я никому не нужна» - это спорный вопрос. Многие считают, нет хороших женщин или мужчин – это ошибочное убеждение, которое основано на собственном негативном опыте. Переборите свои комплексы, и сразу найдете пару.

Женщины в возрасте сейчас самые востребованые Фото: Артем КИЛЬКИН

6. Поиск большой и чистой любви на сайте знакомств

Не нужно сидеть на сайтах знакомств – они нацелены на то, чтобы удержать клиента как можно дольше. Там все сделан так, чтобы человек никак не мог найти себе пару и покупал в итоге всякие платные статусы, картинки, подарки и прочее. Чтобы найти себе пару, нужно использовать соцсети – зайти на странички к друзьям своих друзей.

7. Недотрога останется одна

Мы говорили про секс на первом свидании, но часто случается и иное. Девушки долго не решаются на секс, оттягивают момент, и мужчины просто теряют к ним интерес. Они думают, что они женщине не интересны, и именно поэтому их «динамят». Вот что я скажу: если мужчина зовет к себе домой, значит, он хочет, может, и ему надо дать. Но и не вешаться ему на шею, как мы это уже обсуждали. Всему свое время.

Не ищите принца не белом коне, выбирайте из того, что есть Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

8. Погоня за идеалом

Ответьте на простой вопрос: кто выбирает – мужчина или женщина? Если вы думаете, что женщина, то глубоко ошибаетесь. Вот сидит у меня клиентка, выбирает себе пару в картотеке: вот этого хочу, и этого, и еще того. А вот этот ее физически не хочет, и что с этим делать? Ну не в его вкусе она. У кого физиология – тот и выбирает. Потому что как только появится та, которая мужчину «зажжет», всех других он бросит. Женщине же нужно выбирать из тех мужиков, которые ее хотят, а не бегать за теми, кому она не нужна. А чтобы было, из кого выбирать, нужно следить за собой – быть привлекательной витриной, рекламой самой себе и грамотно представлять себя как на страничке в соцсетях, так и в реальности на первых свиданиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Декольте на аватарке не место: пять советов, как найти жениха в соцсетях

Сваха с 30-летним стажем рассказала, как правильно презентовать себя в интернете (подробности)

Как найти любовь на самоизоляции

Что можно и нельзя говорить кавалеру, как не нарваться на альфонса и распознать «того самого», корреспонденты «Комсомолки» разузнали у специалистов (подробности )