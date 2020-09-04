«Фашистам землю не отдала, а соседи – отняли»: в Самаре у бабушки-ветерана отрезали половину дома

Магмура Минибаева в любой момент может оказаться под завалами собственного дома Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре бабушка – ветеран Великой отечественной войны может в любой момент погибнуть под завалами собственного дома. Женщина оказалась заложником произвола соседей, которые ради строительства коттеджа просто-напросто снесли несущие стены здания, где она живет.

«Боимся, что крыша рухнет на голову»

Магмура Минибаевна Газизова прожила в небольшом деревянном домике на ул.Средне-Садовой в Самаре почти полвека. В 1974 году семья переехала из-под Нурлата в тогдашний Куйбышев и купила в городе половину частного дома. Жили – не тужили, работали, растили детей, содержали в порядке домик, ладили с соседями до тех пор, пока тем не пришло в голову снести свою часть дома, отстроив по соседству двухэтажный коттедж, гараж и баню. И вот уже два года как жизнь Магмуры Минибаевной и ее дочери Раили Хабибуллиной превратилась в настоящий кошмар.

Ветеран и ее дочь два года терпят настоящий кошмар Фото: Ольга НОВИКОВА

- Соседи отгородили себе пять из шести соток земли нашего участка, суд сказал, что это законно. Построили двухэтажный коттедж, и наш старый дом стал им мешать, - рассказывает Раиля Хабибуллина. - В 2017 году соседка подала в суд иск, чтобы ей разрешили снести ее половину дома. Суд ей в этом отказал (копия судебного решения имеется в распоряжении редакции – Прим.Ред.). Тогда она подала апелляцию, чтобы отозвать свой иск и, соответственно, аннулировать это судебное решение об отказе. А потом просто взяла и… снесла полдома.

Снаружи обрезанный дом аккуратно обшили вагонкой и кажется, что все хорошо Фото: Ольга НОВИКОВА

В результате хлипкие межкомнатные стены внезапно стали единственной преградой между жильем и улицей. К такой нагрузке они оказались явно не готовы.

- В деревянных стенах были такие дыры, что руку можно на улицу высунуть! – с ужасом вспоминает Раиля Хабибуллина. – Соседи забили их досками, приклеили стекловату и снаружи обшили вагонкой. Вроде как утеплили. Но зимой в комнате, где спим мы с мамой, невероятно холодно и сыро, а стены, кажется, при малейшем дуновении ветра ходят ходуном. Мы боимся, что в любой момент крыша рухнет нам на голову.

План прежнего дома. Сейчас от него осталась только большая комната и малюсенький пристрой Фото: Ольга НОВИКОВА

«Ради Победы пахали день и ночь»

Магмура Минибаевна – ребенок войны, приравнена к ветеранам ВОВ. За 88 лет жизни ей пришлось перенести немало испытаний.

- Отец был военным и погиб в первые месяцы после начала войны. Мама осталась одна с тремя детьми. Ради Победы мы работали наравне со взрослыми, пахали день и ночь, - вспоминает она. – Помню, как я, 12-летняя девочка, в одиночку ворочала тяжеленные мешки с зерном, потому что больше было некому….

Пристрой без окон, где спят женщины. Он может рухнуть в любой момент Фото: Ольга НОВИКОВА

Чтобы прокормить семью, Магмура Газизова не гнушалась любой работы. Трудилась дояркой в селе, потом санитаркой в самарской больнице, и всегда стойко переносила все испытания. Но удар в спину от соседей оказалось вынести сложнее всего.

- Мы фашистам землю не отдали, а тут соседи отняли, - плачет она. – Забрали себе пять из шести соток земли, сломали нам дом…. Как же такое возможно?

«Крепкий дом, и стены теплые»

Раиля Хабибуллина пошла в суд. Только вот по незнанию формулировку выбрала не ту. Она пожаловалась не на факт незаконного сноса, а на то, что в доме после этого стало холодно и сыро. Суд велел провести судебную экспертизу. Только вот экспертов наняли соседи.

- Я как увидела, что эти эксперты выходят из их двери, сразу все поняла, - сокрушается Раиля Хуснуловна. – Пыталась им рассказать, показать что-то, объяснить что стекловаты на стенах мало для утепления, но нас с мамой и слушать не захотели.

Вот такой коттедж построили соседи Фото: Ольга НОВИКОВА

Ничем хорошим это не закончилось. В заключении экспертизы было отмечено, что утепление произвели в соответствии с проектом. Поэтому суд не просто встал на сторону разрушивших дом соседей, но еще и присудил компенсировать им судебные издержки. Чтобы отдать обидчикам 30 тысяч рублей, Раиле Хабибуллиной пришлось влезать в долги.

Женщина попыталась было обратиться в мэрию с просьбой о признании дома аварийным. Ведь везде говорят, что ветеранов обеспечивают жильем, а тут – такие невыносимые условия. Но в администрации решили, что дом еще вполне пригоден к жизни.

Эксперт ОНФ поверил состояние конструкций дома Фото: Ольга НОВИКОВА

- Да, Раиля Хабибуллина обращалась в ноябре 2019 года, - прокомментировал 1й заместитель главы администрации Промышленного района Николай Блинков. - Чтобы заявление о признании дома аварийным рассмотрели на межведомственной комиссии, нужно заключение специализированной организации. По такому заключению оснований для признания дома непригодным для проживания не было найдено, конструкции дома признаны работоспособными. Поэтому в признании дома аварийным межведомственная комиссия отказала.

С крыши гаража с баней на стену дома ветерана постоянно течет вода Фото: Ольга НОВИКОВА

«Жить в таких условиях- немыслимо»

В отчаянии женщина обратилась в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Там активно подключились к решению проблемы. На место выехала целая комиссия – и оказалась шокирована увиденным.

– Визуально стена дома со стороны соседей аккуратно отделана досками, но насколько качественно произведен утепление, может сказать только вскрытие, - пояснил член регионального штаба ОНФ по Самарской области, инженер-строитель Дмитрий Волобоев после тщательного осмотра дома. - Ключевая проблема – навес над гаражом, с которого прямым ходом течет вода прямо на стену комнаты, где живет бабушка. Идет прямой сброс воды, даже несмотря на жаркую погоду нижний цоколь весь мокрый. Соответственно, стена полностью замокает во время дождя и таяния снега, полностью промерзает, растет грибок. Неудивительно, что жильцы жалуются на гнилостный запах. Это главная проблема. Критических деформаций строения я не вижу, но уверен, что если вскрыть конструкцию, окажется что дом сгнил как минимум наполовину. И на самом деле в любой момент пристрой, где живет бабушка, может рухнуть ей на голову. Это вполне реальные риски, так как уже несколько лет стена замачивается.

Сможет ли ветеран дожить свой век в человечески условиях? Фото: Ольга НОВИКОВА

Интересно, что, как выяснилось, никакого разрешения на строительство гаража и бани соседи не получали.

- Коттедж узаконен, но он дому Магмуры Минибаевны и не мешает, - пояснила сопредедатель регионального штаба ОНФ Екатерина Гудзима. – Но ни один надзорный орган, ни суд во время разбирательств не обратили внимания, что капитальный гараж и баню соседи выстроили без каких-либо разрешений, это совершенно незаконная постройка. Мы обратили на это внимание ответственных лиц, надеемся, что меры будут приняты. Но главное – это обеспечить ветерану достойные условия жизни, потому что сейчас они просто немыслимые. Особенную боль вызывает тот факт, что пожилая женщина вынуждена была еще и выплачивать деньги своим обидчикам. К сожалению, семья сделала несколько неверных шагов, которые сейчас препятствуют незамедлительному решению проблемы. Так, в общей сложности на семье числится больше квадратных метров, чем нужно для предоставления ветерану квартиры от города. Поэтому мы намерены пойти по пути признания этого дома аварийным, в этом случае квадратные метры не суммируются, и ветеран сможет получить квартиру, чтобы прожить оставшееся ей время в человеческих условиях.

ГИСН и прокуратура уже выразили готовность подключиться к решению проблемы ветерана.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.