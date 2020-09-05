Показываем, почему в эти выходные на площади Куйбышева можно будет встретить всю Самару

Пройти площадь можно от начала войны до победы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре продолжает свою работу уникальный интерактивный музей под открытым небом. Он открылся 3 сентября и будет радовать посетителей экспозицией до 13 сентября, когда в областной столице отпраздную день города.

Площадь выглядит потрясающе Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Первые посетители уже смогли оценить выставку и все соцсети полнятся восторженными отзывами. Многие честно отмечают: такого в Самаре еще не видели.Фотограф КП-Самара прогулялся по площади и мы показываем, почему в эти выходные здесь будет вся Самара.

Экскурсия начинается с мирного времени Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Те, кто попадает на площадь, сразу попадают в центр интерактивной экспозиции и становятся ее участниками. Здесь можно купить мороженное, покататься на качелях, поиграть в шахматы, смастерить плакат. Вокруг - актеры в костюмах советского времени. Девушки в красивых платьях и мужественные парни танцуют вальс - эта мелодия лейтмотивом пройдет через всю площадь, чтобы повториться в ее конце, около победного паровоза.

Пионеры - пример всем ребятам Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Создатели экспозиции позаботились и о том, чтобы никому не было скучно, и о фотографиях для социальных сетей - чтобы как можно больше народа узнало о выставке. Здесь много фотозон, где можно красиво позировать. Но потом - после КПП - такого желания уже не возникает.

На КПП гостям рассказывают о правилах жизни в военное время. И это не просто Фото: Альберт ДЗЕНЬ

За этой чертой - война. Мирный образ жизни был нарушен в один день. Людям пришлось учиться жить в новых условиях. За этим шлагбаумом - призывной пункт,.

А здесь призывной пункт Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Дальше же стенды с историей городов-героев и экспозиция Куйбышева - Запасной столицы, города оборонных заводов, тыла, без которого фронт просто не выжил бы.

А здесь отливают снаряды для фронта Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Экскурсоводы рассказывают подробности о том времени. Вспоминают, как к станкам вставали дети и женщины. Как людей обливали холодной водой, чтобы они не засыпали. Трудиться иногда приходилось просто круглосуточно.

В тыловом Куйбышеве работали и дети, и женщины Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В работе выставки заняты более 200 человек - это и волонтеры, и актеры, преобразившиеся в солдат, сотрудников заводов, швей, и реконструкторы, и экскурсоводы, которые работают живыми табличками с информацией о том или ином объекте. Правда, в отличии от табличек, с ними можно поговорить, задать вопросы. Эти люди - просто кладезь бесценной информации, не проходите мимо.

Экскурсоводы рассказывают обо всех самых интересных моментах истории Фото: Альберт ДЗЕНЬ

За день музей проходят сотни человек, в выходные людй должно стать больше. На площади есть две сцены, где в течение дня проходят выступления артистов, чтецов, музыкантов.

На площадь приходят целые группы школьников Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Походом в интерактивный музей можно заменить десяток уроков истории для школьника. И для взрослых здесь тоже очень познавательно. Можно увидеть, как жили люди в бараках, как выглядела комната после бомбежки в Сталинграде, что было на полках магазинов в войну. В палатках-музеях собраны экспонаты того времени, интереснейшие документы.

В работе музея заняты сотни человек Фото: Альберт ДЗЕНЬ

А в финале, пройдя через все тяготы военного времени, посетители оказываются возле поезда Победы. Где снова звучит вальс.

Вперед - на Берлин Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Попасть на выставку можно бесплатно. Она будет работать с 14.00 до 21.00, на площади Куйбышева до 13 сентября. И это действительно уникальный способ узнать много интересного о родной истории. О той войне, которая коснулась каждой семьи. И это особенно бесценно в год 75-летия Победы.