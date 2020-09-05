«Крылья Советов» разгромили «Нижний Новгород» в волжском дерби 3:0

В семи турах «Крылья» набрали 10 очков. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» реабилитировались перед своими болельщиками за поражение от «Енисея» в предыдущем туре. 5 сентября на «Самара Арене» зелено-бело-синие одержали крупную победу в волжском дерби над «Нижним Новгородом».

Ожидаемо хозяева с первых минут завладели инициативой. Однако преобразить преимущество в голы какое-то время у подопечных Игоря Осинькина не получалось. Был активен на левом фланге Антон Зиньковский. Он то и дело поставлял мяч в штрафную «Нижнего Новгорода», но либо нападение самарцев не откликалось на передачи, либо защитники гостей разряжали обстановку.

«Горожане» отвечали редкими выпадами. Пару раз «Нижний» был близок к тому, чтобы забить, но мяч то летел выше ворот, но натыкался на голкипера самарцев Евгения Фролова.

Гол случился на 19-ой минуте. Зиньковский выдал филигранную передачу верхом аккуратно на голову Егору Голенкову. Форвард «Крыльев» кивком отправил мяч в сетку. 1:0 – Голенков забивает второй мяч в ФНЛ и третий в сезоне.

Начало разгрома положил гол воспитанника самарского футбола Егора Голенкова. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Какое-то время после гола «Нижний Новгород» давил, стараясь отыграться, но эти усилия сошли на нет, как только «КС» снова собрались. Стоит отметить, что гости оказались в очень тяжелой ситуации. На скамейке запасных «Нижнего» в этой игре было три человека, два из которых вратари. Если бы наставник «горожан» Роберт Евдокимов захотел перестроить игру своей команды, ничего бы не получилось. Отыгрываться «Нижнему» нужно было своими силами.

Официально причину отсутствия стольких футболистов «Нижний Новгород» не озвучил.

Зато Игорь Осинькин замены делать мог и с удовольствием этим и занялся. В атаку вместо автора гола Голенкова вышел Сергеев, а в центр поля вместо Витюгова наставник самрцев выпустил Горшкова. Обе замены должны были внести свежесть в атаку хозяев, которая к середине второго тайма почти зачахла.

Такое решение оправдалось. Дмитрий Кабутов протащил мяч по правому флангу и отдал на Ивана Сергеева прямо перед воротами «Нижнего». Вратарь гостей Смирнов мяч зацепил, но тот отлетел прямо на голову Сергееву – 2:0.

Третий мяч не заставил себя ждать. Его автором стал Роман Ежов, который также вышел на замену. Голевую на свой счет записал вратарь «КС» Евгений Фролов. Он поймал мяч в прыжке после подачи в свою штрафную и тут же отправил футбольный снаряд на партнера. Ежов аккуратным ударом отправил мяч мимо вратаря гостей и зафиксировал итоговый счет – 3:0.

Благодаря этой победе в активе «Крыльев Советов» становится 10 очков и они догоняют группу команд, которые идут на 10-12 местах. «Нижний Новгород» как раз в этой группе.

Следующий матч самарцы проведут в Москве против «Чертаново» 9 сентября. Нижегородцы – в этот же день с астраханским «Волгарем» дома.