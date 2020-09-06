Увы, но строгие правила безопасности соблюдают не везде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирусная Самара, вспышки по районам и городам, лояльный режим и люди без масок - рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 6 сентября 2020 года. Есть чего испугаться и чему удивиться.

Болеть стали больше

Число заболевших в Самарской области к 6 сентября 2020 года достигло 8993. Всю последнюю неделю количество таких людей, которые получили положительный результат теста, росло излишне быстрыми темпами. В сутки прибавлялось от 80 пациентов, в пятницу заболевших стало больше на 105 человек, а в субботу на 107 человек.

Больше всего болеют в Самаре - в последние сутки в областной столице нашли 57 новых заболевших. А за последние несколько дней по 10 заболевших прибавились в Новокуйбышевске и Похвистневском районе. А в субботу 7 человек заболели в Большечерниговском районе. Все больше людей узнают о том, что больны при профосмотре. То есть до этого они не имели никаких проявлений болезни. Большинство заболевших до сих пор это люди, которые уже попали в поле зрения врачей с ОРВИ и пневмонией. К тому же все больше больных выявляют среди контактных лиц.

Выздоровели 7225 человек, 135 человек умерли. За прошлые сутки скончался один 86-летний мужчина, он страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.

За сутки провели 5105 исследований. Их число не снижается, именно этим специалисты минздрава объясняют и рост заболеваемости. Больше тестов - больше выявленных бессимптомных больных.

Власти ростом заболеваемости в некоторых муниципальных образованиях озабочены и даже обещают вновь вернуть карантин и ограничения, если дело так пойдет и дальше. Для того, чтобы это не случилось, глав районов и городов просят следить за соблюдением эпидемиологических норм в общественных местах и заставить всех надеть маски.

А ограничений меньше

Стоит отметить, что в Самарской области на данный момент сняты большинство ограничений. Практически все развлекательные заведения, рестораны, кафе работают. Вопрос только в наполняемости.

Открылись театры, правда рассаживают зрителей здесь в шахматном порядке. В кинотеатраы в зал допускают не больше 50% зрителей, также ограничения есть в фитнес-центрах, бассейнах, банях.

В школах в Самаре начались занятия в очном режиме. Пока что отправить домой пришлось не так уж много ребят с температурой. Ученики и учителя не должны носить маски, это приходится делать обслуживающему персоналу. Но на входе всем измеряют температуру

В Самарской области школьникам и учителям начали делать прививки от гриппа. Вакцинировать собираются 3000 детей и около 300 учителей. Всего же в регионе планируют привить около 1,9 млн человек.

- Вакцинация от гриппа — это «золотой стандарт» профилактики. Самое лучшее, что вы можете сделать для себя и своих близких с целью профилактики гриппа — это привиться. Вакцины защищают от актуальных в этом году вариантов вируса гриппа. Прививаться лучше всего в сентябре, октябре, - поведал главврач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» Александр Муравец.

Пока же горожане ждут еще и прививок от коронавируса. И гадают - нынешний подъем заболеваемости - это уже вторая волна или что-то очень похожее?