Трагедия на охоте, смерть на пороге класса и фонтан вместо рынка: топ событий в Самаре за первую неделю сентября 2020

Чему удивлялась Самара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Позади первые осенние дни - что обсуждали, чему радовались и что больше всего удивляло жителей Самары? Рассказываем о топе событий начала сентября в Самаре во всех подробностях: если что-то пропустили, узнаете все самое главное в кратком пересказе.

Началась неделя с печальной новости: стало известно, что на охоте погиб главный врач Октябрьской центральной больницы. Его подстрелил знакомый, который просто обознался или был невнимателен. Подробности о жутком ЧП узнавал журналист КП-Самара Михаил Горюнов.

Следующая новость была очень даже позитивной. Волонтеры рассказали, что мать, морившую дочку голодом, все же лишат родительских прав. Кроху в руки родительницы не отдадут. Справедливому решению суда вместе с боровшимися за жизнь и психическое здоровье крохи из Ставропольского района радовалась Александра Будаева.

А вот коронавирус на этой неделе в Самаре решил показать зубки. Целую неделю в Самаре и области наблюдался рост заболеваемости. Министр здравоохранения региона объяснил, что это оправданно. В регионе просто стали делать больше тестов - поэтому больных чаще выявляют среди тех, кто болен бессимптомно или переносит инфекцию в легкой форме. Мы подробно рассказывали, где болеют больше всего. В лидерах кроме Самары - Новокуйбышевск, Безенчукский , Похвистневский районы.

В начале недели в социальных сетях появился пост от самарчанки- вундеркинда. Девушка жаловалась, что ей непросто найти работу из-за возраста. Ольга Новикова разбиралась, почему так происходит и на что могут рассчитывать подростки, которые не желают сидеть на шее у родителей.

На месте рынка на Авроре наконец-то появился сквер с сухими фонтанами. Жители высоко их оценили, губернатор тоже похвалил, а мэр города Елена Лапушкина запостила фото с ними в своем инстаграме.

В школе №81 в Самаре прямо на глазах одноклассников умерла девочка - десятиклассница. ЧП случилось перед уроком английского языка. Судя по всему, у подростка были какие-то проблемы со здоровьем. Впрочем, это предстоит выяснить врачам. Родители и учителя были шокированы происшедшим.

А это преступление шокировало даже видавших виды полицейских. Самарец убил отца, отрезал матери голову и уехал в Санкт-Петербург - видимо, на родину других расчленителей, о которых писали СМИ. К счастью, его быстро задержали - мужчина устроил скандал в общественном транспорте.

И хорошая новость для любителей свежей продукции: появился список адресов сельскохозяйственных ярмарок в городе. Они уже начали работать.

А что запомнилось на этой неделе вам? Делитесь в комментариях.