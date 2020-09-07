Книжный фестиваль «Время читать-2020»: в Самаре впервые пройдет книжный фестиваль

В Самаре впервые пройдет книжный фестиваль «Время читать-2020» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 сентября 2020 года на второй очереди набережной Волги состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать - 2020». Он станет центром притяжения для настоящих ценителей художественного слова и книги. Фестиваль запомнится посетителям неповторимой атмосферой и насыщенной программой.

Участниками книжного форума станут областные и муниципальные библиотеки нашей области, общественные организации: Союз писателей России, Международный союз книголюбов, Дом дружбы народов, Самарская областная писательская организация, издательства и книготорговые компании из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова.

Посетителей фестиваля «Время читать -2020» в Самаре ждут научно-популярные лекции по истории, науке и культуре, творческие встречи с писателями, учеными и деятелями искусства, мастер-классы, литературные игры, конкурсы и книжные выставки.

На пространстве фестиваля на берегу Волги будут работать семь площадок.

На площадке «Мастер-холл» будут проходить мастер-классы, перфомансы, живое общение с писателями и библиотеками Самарской области.

Площадка «Интеркаторий» представит гостям фестиваля интерактивные программы областных библиотек и государственных учреждений культуры.

На площадке «Лекторий» будут проводиться дискуссии, лекции и презентации писателей, ученых и знаменитых самарцев.

На площадке «Выставка-ярмарка» развернется книжная ярмарка издательств и книжных магазинов.

«Электронная книга» откроет электронные полки с книгами классических писателей. Возможность скачать на смартфон или планшет произведение, которое можно читать где угодно – в дороге, дома, на прогулке. Будет работать «Библиобус» – консультирование по новым библиотечным сервисам.

«Музей под открытым небом» представит экспозицию «Литературная Самара», посвященную «писательским» улицам в Самаре и писателям, посетившим город в разное время.

«Музыкальные мотивы» - акция, которая будет проходить по всей территории фестиваля, на набережной прозвучат спонтанные импровизации самарских музыкантов.

ГДЕ: Вторая очередь набережной реки Самара

КОГДА: 13 сентября 2020 года, 13.00-19.00

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