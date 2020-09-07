10 способов провести с пользой для бизнеса предстоящую неделю

Все мероприятия реализуются при поддержке центра «Мой бизнес» Самарской области по заказу министерства экономического развития Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

— 8 сентября 10:00 - Экспортный семинар «Эффективная деловая коммуникация для экспортёров». Как получить репутацию надёжного партнера и эффективно организовать переговорный процесс, расскажут эксперты Школы РЭЦ на бесплатном интенсиве для экспортно ориентированных предпринимателей. Детали и регистрация: https://bit.ly/3jUd1IU

— 8 сентября 11:00 - Консультационный семинар для предпринимателей м.р. Ставропольский. Оффлайн встреча по 4 ключевым направлениям господдержки бизнеса в регионе для руководителей организаций и ИП: антикризисные меры, привлечение средств из федерального бюджета, неотложная правовая помощь и оnline-сервисы для бизнеса. Детали и регистрация: https://bit.ly/2FbGr6g

— 8 сентября 14:00 - Прямой эфир «Принципы работы органов контрольно-надзорной деятельности». Узнайте о способах уменьшения административного давления на бизнес и о механизмах работы КНД от представителей Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области. Задайте вопросы и получите компетентные ответы по теме. Эфир пройдёт в Инстаграм-аккаунте https://www.instagram.com/mybiz63/

— 8 сентября 18:00 - Вебинар для самозанятых «Бюджет расходов от А до Я». Финальная бесплатная встреча в рамках онлайн-курса «Шаг к бизнесу для самозанятых». Финансовый эксперт Оксана Уланова расскажет о том, как повысить прибыльность на основании анализа бюджета. Регистрация по ссылке: https://mybiz63.timepad.ru/event/1339063/

— 9 сентября 10:00 - 4 занятие онлайн-курса «ДНК предпринимателя» - вебинар «Лидерство и руководство персоналом». Вместе с Натальей Черновой, предпринимателем с 20-летним опытом в области бизнес-образования, разберёмся в стратегиях управления и качествах настоящего руководителя. Регистрация: https://bit.ly/2Fxr7B5

— 9 сентября 10:00 - Оффлайн-семинар «Проверки субъектов МСП». Узнайте, какие виды проверок бизнеса существуют и каковы при этом права предпринимателя. Мероприятие проводится для предпринимателей и владельцев компаний г.о. Сызрань. Подайте заявку на участие по телефону 8 (927) 772-64-64 или на e-mail: assoc.szr@gmail.com.

— 9 сентября 10:00 - Экспортный семинар «Правовые аспекты экспорта». Интенсив посвящён юридическому сопровождению экспортной деятельности. Вы познакомитесь с международно-правовыми актами, регулирующими внешнеторговую деятельность, и другими важными юридическими аспектами в экспорте. Детали и регистрация: https://bit.ly/3lZ8art

— 10 сентября 17:00 - Вебинар «Позиционирование бизнеса: как стать уникальным в своей нише и интересным для клиентов». Новая онлайн-встреча в рамках проекта для начинающих предпринимателей региона «Почему бизнес?». Креативный маркетолог Алексей Борисов расскажет о грамотном позиционировании себя и собственного бизнеса. Для участия бронируйте место по ссылке: https://bit.ly/3heje0F

— 11 сентября 9:00 - Семинар «Работа с возражениями, сопротивлениями и «трудными» клиентами». Узнайте эффективные методики работы со сложными клиентами от Александры Калабиной - бизнес-тренера с 18-летним опытом реализации проектов. Детали и регистрация: https://bit.ly/35gFhRN

— 11 сентября 16:00 - Прямой эфир «Как получить кредит для самозанятых от МСП Банк». Встретимся в эфире с региональным директором АО «МСП Банк» в г. Самара, Владимиром Лаухиным и поговорим о том, как самозанятым получить доступные финансы на развитие своего дела под минимальный процент и на выгодных условиях. Прямой эфир пройдёт в Инстаграм-аккаунте https://www.instagram.com/mybiz63/

— 12 сентября 10:00 - Тренинг «Адаптация бизнеса к дистанционной работе или создание онлайн-продукта». Узнайте, как адаптировать бизнес к текущим условиям и задачам компании, выйти на маркетплейсы и создать продукт, который будут активно покупать онлайн. Детали и регистрация: https://bit.ly/3jQ9efy

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

facebook.com/mybiznes63;

instagram.com/mybiz63;

vk.com/mybiz63;

twitter.com/mybiz63