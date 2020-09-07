В Тольятти стали реже ломаться автобусы. Рассказываем почему

Ремонтные ямы стали удобнее для работы

Чистые и вместительные общественные автобусы, которые ходят строго по расписанию и не ломаются. Разве это не мечта жителя любого города? В Тольятти к этой мечте стали на несколько шагов ближе. В 2019 году Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3 стало участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и теперь активно улучшает свою работу. До конца июня здесь под управлением экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда завершилось формирование образцового производственного потока - цеха по техническому обслуживанию автобусов МАЗ.

Здесь обслуживают все большие автобусы Тольятти

Улучшения очевидны

Всего за полгода этот участок значительно преобразовался. Улучшения отметили и руководство, и механики, и даже простые горожане.

- На первом этапе взаимодействия с предприятием мы проанализировали его текущее состояние, обнаружили точки роста, это порядка 50 проблем в организационной деятельности, в технологии и проведении процесса технического обслуживания автобуса. Создали на предприятии рабочую группу в составе 10 человек. Все они прошли обучение основам бережливого производства. Совместно с рабочей группой был выработан ряд интересных решений, - рассказывает об этапах работы руководитель проекта ФЦК Константин Пашутин.

Руководитель проекта ФЦК Константин Пашутин

Во-первых, в цеху стандартизировали процесс технологического обслуживания автобусов, разделили его элементы и проанализировали загрузку персонала, чтобы процесс шел быстрее, качественнее и был эффективным. Затем на этом участке реализовали инструмент 5С – это специальный принцип организации рабочего пространства. Изменилась и логистика на предприятии. Теперь рабочим не нужно ходить за расходными материалами на дальний склад. Все нужное под рукой.

- Полгода назад людям приходилось ходить порядка 15-20 минут за машинным маслом, чтобы провести работы по ТО. Мы поняли, что на этом теряем много времени. Теперь склад горюче-смазочных материалов появился в рабочей зоне, тем самым экономя время людей. Благодаря этому мы тоже добились эффективности работы, - показывает новый, чистый, удобный склад Константин Пашутин.

Изменились также некоторые процедуры в автономном обслуживании ремонтного оборудования. Буквально 2-3 минуты, которые механики ежедневно будут уделять подъемникам, помогут оборудованию служить надежнее и не ломаться в самый неподходящий момент, а значит, простой оборудования будет минимален.

С новым оборудованием работа идет быстрее

- Изменили смотровые канавы, появились новые верстаки, инструменты, закупили новое технологическое оборудование, - показывает заметные улучшения директор МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» Александр Абрамов. - Итог работы этого участка: сокращение времени на техническое оборудование примерно на 50%. За счет улучшение качества работ сход автобусов с линии также уменьшился на 50%. Трудоемкость снизилась на 30%. Вырос коэффициент технической готовности транспорта. Ранее на техническое обслуживание одного автобуса уходило около 1900 минут, теперь около 1000 минут. Мы стали быстрее делать автобусы на этом участке.

Эффект есть, но самое интересное то, что в этом процессе участвовали сами работники цеха, были учтены все их пожелания. В числе тех, кто вносил предложения, – слесарь по ремонту автомобилей Денис Соныгин. Теперь он наслаждается итогами инноваций.

- Работа изменилась в лучшую сторону. Меньше беготни. Сосредоточился на машине и работаешь. Появилось новое оборудование, пневмопистолеты. Работа теперь идет быстрее, лучше стало и рабочее место. Ремонтные ямы глубже и удобнее. Меньше возвратов, а значит, и моя заработная плата стала лучше, - улыбается Денис.

На складе навели порядок

Мощная поддержка

Стать участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и так же улучшить свои показатели при поддержке федерального и регионального центров компетенций может любое крупное или среднее предприятие Самарской области несырьевого сектора с годовой выручкой свыше 400 млн рублей.

Национальный проект инициирован президентом России Владимиром Путиным. Он разработан в качестве ускорителя экономического развития страны. Благодаря реализации этого проекта к концу 2024 года ежегодный прирост производительности труда должен составлять 5%. Такие успехи поможет обеспечить система бережливого производства.

Самарская область в пятерке лидеров по реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». До конца 2020 года к участию необходимо привлечь не менее 84 предприятий региона, из них 78 уже стали участниками программы. Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф.

- В настоящее время на 44 предприятиях реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. Средний показатель повышения производительности труда по предприятиям или увеличения выработки составил 133%, - поделился позитивными цифрами врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев. – При этом среднее снижение незавершенного производства - 50%.

Директор МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» Александр Абрамов

Обучением принципам бережливого производства и поддержка специалистами федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности труда - не единственные преимущества участия в проекте. Для компаний-участников предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки: льготный заем регионального Фонда развития промышленности Самарской области, федерального Фонда развития промышленности, участие в программе «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста». Возмещение затрат на переобучение и повышение квалификации работников.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на предприятиях - ключевой элемент опережающего экономического развития региона. Это важнейшая часть стратегии лидерства губернии. Поэтому по инициативе Дмитрия Азарова наша область стала участником налогового эксперимента: предприятиям-участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» предоставляется инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Благодаря этому предприятия могут компенсировать некоторые затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств.

В национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» уже участвуют 1720 предприятий из 64 субъектов страны. Присоединиться к проекту можно, подав заявку на сайте производительность.рф.