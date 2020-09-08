Самарцев надежно защитят от кибератак. Рассказываем, кто это сделает

Для надежная защита от киберпреступников нужны современных технологии Фото: Архив КП

Мы ежедневно пользуемся благами информационного мира: дорогие нам фотографии и видео хранятся на облачных сервисах, мы переводим деньги родным и близким несколькими кликами на тачпад, доверяем личные переписки многочисленным мессенджерам. Так же «в цифре» ведет свою работу бизнес и государственные организации. Насколько это безопасно, не попадут ли данные и деньги компаний в руки к злоумышленникам? Организациям Самарской области, которые пользуются услугами «Ростелекома», больше не нужно об этом переживать. Компания заключила соглашение о бизнес-партнерстве с ведущим игроком на рынке информационной безопасности. Оно поможет усилить направление комплексных проектов по защите клиентов от киберугроз.

С «Ростелеком» под надежной защитой

«Ростелеком» стал развиваться в области информационной безопасности с 2017 года. Уже через год компания приобрела одного из российских лидеров этой сферы - Solar Security. Так появилось направление «Ростелеком-Солар». Накануне стало известно, что еще одна ведущая компания сферы информационной безопасности становится частью «Ростелеком». В конце августа подписано соглашение о приобретении 49% акций АО «ЭЛВИС-ПЛЮС».

«ЭЛВИС-ПЛЮС» - один из крупных системных интеграторов информационной безопасности, который предоставляет широкий спектр услуг и продуктов для защиты государственных и корпоративных информационных систем. Среди клиентов этой компании, - ФНС России, Банк России, Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) и другие.

- Покупка «ЭЛВИС-ПЛЮС » — важный шаг на пути укрепления лидерских позиций «Ростелекома» в области сервисов информационной безопасности. Вхождение в капитал ключевого игрока позволит ускорить трансформацию бизнес-направления системной интеграции в сервисную модель. Компания с более чем 25-летней успешной историей и выдающимся коллективом профессионалов увеличит наш кадровый потенциал и подстегнет развитие цифровых сервисов, — отметила старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко.

Полный спектр услуг

Жителям Самарской области «Ростелеком» известен как крупнейший поставщик разнообразных цифровых сервисов – от мобильной связи до элементов умного дома, от домашнего интернета до интерактивного телевидения. «Ростелеком» также стоит на защите бизнеса и государства, которые сейчас активно идут по пути цифровизации всех рабочих процессов. Сервисы, услуги и решения компании обеспечивают их надежную защиту от киберпреступников.

- Компания обладает самой масштабной в стране телеком-инфраструктурой и передовыми технологиями, а также обеспечивает высочайший уровень экспертизы в области информационной безопасности. Эти факторы делают уникальным рыночный потенциал «Ростелекома». Заключенное бизнес-партнерство будет способствовать усилению позиций обеих компаний, а также позволит создать синергетический эффект благодаря объединению усилий по борьбе с киберугрозами, — отметил основатель и президент «ЭЛВИС-ПЛЮС» Александр Галицкий.

Начало нового направления

Это сотрудничество станет началом формированию кластера информационной безопасности «Ростелекома», в который будут объединены все активы корпорации в данной сфере. Его возглавит вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов. В рамках этого направления «Ростелеком» реализует три ветви бизнеса: коммерческие сервисы, разработка технологий и системная интеграция в сфере защиты от киберугроз. Однако в компании на этом останавливаться не планируют, у «Ростелекома» масштабные планы.

- Наша цель — предоставить заказчикам технологии информационной безопасности во всех трех форматах: продуктов, сервисов и комплексных проектов. Мы добились значительного успеха, органически развивая соответствующие компетенции в рамках одной компании. Однако дальнейшее следование той же стратегии означало бы замедление в завоевании доли рынка — уже сейчас объем входящих запросов на проекты превышает наши возможности. Поэтому мы планируем использовать, в том числе, инструменты неорганического роста для развития всех трех направлений. Бизнес-партнерство с «ЭЛВИС-ПЛЮС», одним из ключевых игроков в сегментах ИБ-интеграции и разработки решений для защиты информации, даст нам моментальное усиление присутствия как в конкретных сегментах, так и на рынке в целом, — добавил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

«Ростелеком» готов предоставить своим клиентам отечественные технологии и сервисы, высокое качество, что сейчас, в условиях повышенного риска кибератак, наиболее востребовано.