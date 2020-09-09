Гоголь в турецком граффити и каллиграфия Покраса Лампаса: рассказываем, что нарисуют в Самаре уличные художники со всего мира

На фасадах старых домов Самары появляются яркие муралы. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре стартовал арт-проект SamaraGround 2020. ArtExperience («Самарская земля 2020. Художественный опыт») во время которого лучшие художники страны, а также гости из Аргентины и Турции нарисуют семь муралов (произведение искусства на стенах внутри или снаружи зданий). В роли полотен для стрит-арта выступают обычные жилые многоэтажки, а также часть опорной стены городской набережной. О том, что это будут за картины, художники рассказали на пресс-конференции.

К Волге привела … татуировка

Мастер из Буэнос-Айреса, Аргентина, Малкольм Рокс рассказал практически мистическую историю, как оказался в Самаре. Большой любитель татуировок, он решил набить еще одну, на этот раз с космической тематикой. Вместе с женой они обсуждали варианты и решили сделать татуировку с изображением Международной космической станции "Мир". И сразу после этого к нему обратились организаторы проекта с предложением приехать в Самару. - Я сразу подумал, что Самара - это классное, красивое название для города. Я начал гуглить, искать информацию о городе и узнал, что Самара, оказывается, широко известна в космической промышленности! - рассказал Малкольм Рокс. Посчитав, что это знак свыше, отправился в Самару. На стене дома по адресу Молодогвардейская, 125 скоро появится его творение, о чем рисунок – он пока не говорит.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Рокс работает в уникальном стиле, зачастую рисуя руками без использования кисти, устраивая из этого перформанс. Аргентинский художник не исключает, что и в Самаре сделает из своего искусства шоу, как только разберется, как именно работать на таком большом полотне, как кирпичная стена пятиэтажного дома.

«Самара похожа на Стамбул»

Его коллега из Турции Арес Бадсектор тоже осваивается в новых условиях. В этом году он впервые в жизни выехал из Турции, и первым городом, которым он посетил за пределами родной страны, стала Самара. - Ваш город очень напоминает Стамбул. Это город, в котором проживает 12 млн человек, там сумасшедший трафик людей, и в Самаре я увидел ту же активность. Бывали моменты, когда я, задумавшись, даже забывал, что нахожусь в Самаре, и думал, что я снова в Стамбуле! - рассказал турецкий художник. Он работает по адресу Чапаевская, 103. Сам, кстати, свою локацию он раскрывать не хотел, но это за него сделал переводчик. Арес Бадсектор в своей работе стремится представить микс поколений, показав обычных людей, в какой-то степени возведенных до божественных значений. Турецкий художник признался, что на такую идею его натолкнуло творчество классика русской литературы Николая Гоголя, в особенности его повесть "Шинель". - Мне родственно, что Гоголь рассказывает о простых людях, которые жили тогда и живут сейчас. И когда люди работают на 100 процентов, полностью отдаваясь, к примеру, госслужбе, они уходят от себя, отрываются от семьи. Это и сейчас можно часто увидеть. Я исследую обычного человека и вижу в нем нечто божественное, - отметил Арес Бадсектор.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Только балончик - только хардкор!»

На Молодогвардейской, 65 работает мастер из Москвы Андрей Бергер. Он уверен, что искусство в городе может стать точкой притяжения смыслов, новых идей, восприятий, что и пытается отразить на своей площадке. - Когда мне рассказали, что эта улица начинает становится пешеходной, тусовочной, молодежной с праздничным настроением, мне захотелось поработать именно с этим смыслом. И в свою работу я хочу заключить некую идею о том, что искусство в городе может стать точкой притяжения новых смыслов, идей, - рассказал художник. Он отметил, что на кирпичной стене быстрее и эффективнее работать в классической аэрозольной граффити-технике. - Только балончик - только хардкор! - сказал граффитист.

Покрас Лампас раскроет тайну слов на Маяковского

На самарской набережной по девять часов в сутки работает известный каллиграфист Покрас Лампас. Идеолог нового направления не только в стрит-арте, но и в искусстве в целом, каллиграфутуризма, планирует расписать 350 метров подпорной стены на пляже на Маяковском спуске. Продвигаемое художником новое направление представляет собой текст со встроенными в него символами, по-разному воспринимаемого в том или ином культурном контексте, тем самым выступая в роли некоего универсального языка, понятного всем без переводчика. В Самару он привез свое видение того, как можно интегрировать граффити в городскую среду, работая и с перилами, и со ступеньками. По его словам, финальный текст, который будет изображен на стене, раскроется несколько позже.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Но Покрас Лампас признался, что включил в текст свою любимую фразу Маяковского: «Я знаю силу слов, я знаю слов набат». Завершенные работы известных художников будут представлены в день города - 13 сентября.

ЧТО ЕЩЕ?

Кстати, в рамках арт-фестиваля самарцы и гости города смогут увидеть работы таких художников, как стрит-артист из Казани RustamQBic и Егор Остров, который впервые работает со стрит-артом. В дальнейшем в городской администрации не исключают развития проекта в скульптурное направление. Одним из приглашенных гостей может стать скульптор из Исландии Стейнун Тораринсдоттир, чьи работы демонстрировались на международном уровне и были представлены на выставках в США, Канаде, Великобритании, Японии и Китае. В этом году она пока лишь немного познакомилась с Самарой, посмотрев в интернете документальный фильм о городе. Стейнун отметила, что делает работы про людей, которые живут в самой разной среде - аэропортах, парках, городских улицах.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Важно, чтобы люди соединялись друг с другом, несмотря на самые разные преграды, и искусство в этом помогает, - рассказала скульптор, отметив, что особенно любит работать в малых городах, где, по ее мнению, меньше бюрократии и больше человеческого общения.

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В статье использованы фото- и видеоматериалы из samara_ground_2020_art