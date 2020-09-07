Что случилось на выходных 5-6 сентября в Самаре, последние новости

Самое яркое событие прошедших выходных - обрушение стены дома Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Закончились самые первые осенние выходные, достаточно теплые и сухие для того, чтобы горожане смогли с полным правом насладиться выездом на природу, прогулкой по набережной или другими развлечениями вне дома. Если в течение этих двух дней вам было некогда заглядывать в телефон, мы поможем вам узнать, что случилось в выходные 5-6 сентября в Самаре и области, о чем стоит узнать именно вам. Самые интересные факты из жизни города и области, которые не оставят равнодушными.

Самой громкой новостью минувших выходных стало обрушение стены дома на ул Галактионовской. Только представьте - сидите вы дома в выходной, пьете чай и тут - бац! - грохот, толчки и перед вами открывается проход наружу. При обрушении пострадали три квартиры и нежилое здание - магазин канцтоваров. Жители рассказывают, что в подвале давно скапливались канализационные воды. А рядом с домом шел ремонт, который и мог сдвинуть стену с места. Сейчас во всем предстоит разобраться соответствующим органам. А жителей в понедельник ждут на встрече с администрацией - чтобы предоставить временное жилье. Но это касается только владельцев пострадавших квартир, что делать остальным жильцам дома постройки 1910 года пока непонятно.

Из хороших городских новостей: фонтан "Купающиеся мальчики" заиграл новыми красками. Его обновили к 120-летию Самарской ГРЭС.

- После ремонта все фигуры фонтанной группы стали более реалистичными и яркими. Также были обновлены насосная система и гидрозащитное покрытие, установлена современная фильтрация воды, - сообщили в пресс-службе компании «Т Плюс».

В это время на Маяковском спуске Покрас Лампас продолжает расписывать стену здания. В наш город знаменитый художник-каллиграфист приехал в рамках фестиваля, подразумевающего преображение сразу нескольких общественных пространств.

Следователи продолжают разбираться в ужасающем преступлении: самарец убил родителей и уехал в Петербург. Появились жуткие фотографии с места преступления. А позже выяснилось, что родители - не первые жертвы этого человека, который лечился в психбольнице и увлекался Кришной.

Пожалуй, самым громким ДТП прошедших выходных стало происшествие на Московском шоссе. Здесь на перекрестке с улицей Ташкентской "Ока" влетела в "Скорую помощь" и перевернулась. Пострадавших в аварии нет.

Еще более трагичная история произошла на пересечении улиц Свободы и Краснодонской. Здесь иномарка сбила школьницу, которая свободно переходила дорогу по регулируемому переходу, невнимательным здесь был водитель.