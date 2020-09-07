Коронавирус в Самарской области, последние новости на 7 сентября 2020: за три дня - три сотни больных

Чтобы не было роста коронавируса, нужно сделать прививки от гриппа

Более трехста больных за трое суток, все больше людей в масках и страх перед второй волной - рассказываем последние новости коронавируса в Самарской области на 7 сентября 2020 года.

К утру 7 сентября стало известно о 9094 случаях заражения коронавирусом в Самарской области с начала пандемии. За 9 тысяч это количество перевалило уже в выходные. Если дело продолжится такими темпами, как сейчас, вскоре будем фиксировать и первую 10-ку тысяч больных в регионе. Конечно, большая часть уже выздоровели: это 7234 человека. Но все равно, число активных больных гораздо выше, чем было, например, в апреле: это 1725 человек. И на протяжение последних трех дней число больных не снижается меньше 100 человек.

Большинство заболевших, конечно же, жители Самары. За все время это 4343 человека. В последние дни самым эпидемиологически опасным местом стал Новокуйбышевск. Здесь уже заболели 323 человека с начала пандемии. А ведь население города - всего 100 тыс человек. Плохо и то, что здесь в последние дни прибавляется сразу по 8-10 человек, причем это не контактные лица.

Правда, по данным минздрава, большинство сегодня переносят болезнь в легкой форме или вовсе бессимптомно. В больницы попадают далеко не все, их число сегодня достаточно маленькое. И этот факт позволил вернуть в нормальную работу "ковидные" госпитали, которые создавались на базе других отделений в СамГМУ, больнице Середавина, горбольнице №5 в Тольятти. Конечно, больных коронавирусом, которым нужна помощь врачей в стационаре, обязательно госпитализируют, но резерв коек уже не так велик, как раньше.

Тем не менее, Роспотребнадзор предупреждает: расслабляться еще рано. Впереди осень, которая и так обычно дестабилизирует эпидемиологическую ситуацию. Чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости, горожан просят привиться от гриппа - вакцинация уже началась. За прививкой можно обращаться в свою поликлинику, по месту прикрепления полиса.

Также горожан просят соблюдать эпидемиологические правила, носить маску, мыть руки, находиться от других людей на социальной дистанции. Если этого не делать и допустить ухудшение обстановки, придется снова вводить карантин, закрывать кино, рестораны, фитнес-центры, и экономика может этого просто не пережить.