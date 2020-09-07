СКА-Хабаровск – Акрон 9 сентября 2020: прогноз на матч 8 тура ФНЛ

Сможет ли «Акрон» прервать серию поражений в Хабаровске? Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Прогноз на матч 8 тура ФНЛ СКА-Хабаровск – Акрон 9 сентября 2020 – 2:1.

Программу восьмого тура ФНЛ откроет матч в Хабаровске, где местный СКА примет дебютанта лиги тольяттинский «Акрон». Поединок пройдет 9 сентября на стадионе имени Ленина. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

«Армейцы» Хабаровска после семи туров идут примерно на той же позиции, на которой финишировали в прошлом сезоне – сейчас они восьмые, а сезон закончили на шестом месте. При этом по очкам «армейцы» отстают от идущего на шестом месте «Спартака-2» всего на одно очко, а от группы команд, которые делят 2-5 места, на два.

Пока у хабаровчан четыре победы в семи матчах. Подопечные Алексея Поддубского обыграли «Аланию», «Волгарь», «Факел» и «Шинник». Три матча СКА проиграл – «Текстильщику», «Крыльям Советов» и «Торпедо» в прошлом туре. Команде Сергея Игнашевича «армейцы» уступили в Хабаровске 2:4.

«Акрон» после боевого начала сезона оступился. Сейчас у подопечных Дмитрия Емельянова три поражения подряд. Тольяттинцы уступили «Чертаново» в кубке, «Балтике» и «Велесу» в ФНЛ. Все три встречи закончились со счетом 0:1. В активе «Акрона» победы над «Краснодаром-2» 1:0 и «Шинником» 2:1, а также волевая ничья с «Торпедо» 1:1.

Фаворит предстоящей встречи – СКА. Во-первых, команда играет дома при своих болельщиках. Во-вторых, перелет до Хабаровска – тяжелое испытание для любой команды из европейской части страны и точно скажется на состоянии «Акрона». В-третьих, СКА сейчас смотрится крепче новичка ФНЛ.

Однако тольяттинцы уже доказывали, что они способны на характере вырывать победы и ничьи. Так что шансы зацепиться за очки у «Акрона» есть.

Однако, на мой взгляд, встреча завершится победой хозяев с перевесом в один мяч. Причем забьют обе команды.