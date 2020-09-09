СКА-Хабаровск – Акрон 9 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура ФНЛ

«СКА-Хабаровск» и «Акрон» на разных полюсах турнирной таблицы ФНЛ, но это не значит, что гости не будут бороться. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Программа восьмого тура ФНЛ откроется матчем в Хабаровске, где местные «армейцы» примут тольяттинский «Акрон». Хозяева предстоящей встречи сейчас делят 7-9 места с брянским «Динамо» и московским «Торпедо». У всех трех по 12 очков. И все трое на расстоянии меньше чем в одну победу от второго места.

«Акрон» расположился на 16-ой позиции с семью очками в активе. После достаточно бодрого старта у тольяттинцев началась серия без побед, которая вместе с кубковым поединком насчитывает три матча.

С начала сезона в активе «СКА-Хабаровск» четыре победы. Еще три игры «армейцы» проиграли – «Текстильщику» 0:1, «Крыльям Советов» 0:2 и «Торпедо» 2:4. У «Акрона» поражений побольше – четыре. Красно-черные не смогли справиться с «Факелом», «Балтикой», «Спартаком-2» и «Велесом». Примечательно, что больше одного мяча тольяттинцы не проигрывали. У «Акрона» на удивление (для новичка ФНЛ) очень хорошая оборона - больше одного мяча в этом сезоне тольяттинцы не пропускали.

В двух матчах подопечные Дмитрия Емельянова добились побед – над «Краснодаром-2» и «Шинником». Еще в одной встрече - с грозным московским «Торпедо» - красно-черные вырвали ничью в самом конце поединка, почти весь матч проведя у своих ворот.

Статистика личных встреч

«Акрон» и «СКА-Хабаровск» до этого не встречались.

Прогноз на матч СКА-Хабаровск – Акрон 9 сентября 2020

Фавориты встречи – хозяева.

Составы команд на игру СКА-Хабаровск – Акрон 9 сентября 2020

Составы команд будут известны примерно за час до начала матча.

Время начала матча СКА-Хабаровск – Акрон 9 сентября 2020

Встреча начнется в 12:00 по московскому времени (13:00 по самарскому, 19:00 по хабаровскому).

Где посмотреть матч СКА-Хабаровск – Акрон 9 сентября 2020

Игру можно посмотреть на «Яндекс. Эфире» бесплатно.

Трансляция матча СКА-Хабаровск – Акрон 9 сентября 2020

Также трансляцию встречи смотрите на сайте kp.ru.