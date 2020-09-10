Самарцы могут попасть на пленэр с Третьяковкой и нарисовать портрет города

Самарцев приглашают на пленэры «Третьяковка в Самаре: Портрет города» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарцев от 16 лет и старше приглашают на платный курс по живописи «Третьяковка в Самаре: Портрет города». В течение четырех занятий, с 12 сентября по 3 октября, участники проекта будут рисовать в разных техниках на пленэре и в студии. Все занятия будет сопровождаться мини-лекциями об искусстве авангарда. В итоге каждый сможет создать портрет любимого города в собственном стиле.

На уроки живописи приглашаются не только художники, но и новички в изобразительном искусстве, им помогут освоить основы композиции и владения материалами. Опытным рисовальщикам будет интересно узнать о приемах авангардистов, и они непременно откроют для себя новые грани рисования с натуры.

В плане курса пленэра «Третьяковка в Самаре: Портрет города» четыре занятия:

12 сентября пройдет скетчинг на улицах города, предметом изучения будут перспектива и виды пространства.

19 сентября темой занятия будет «Гений места и необычные пленэрные опыты Михаила Матюшина». Расскажут о пейзаже-ассоциации.

26 сентября занятие будет называться «Звуки города». Любители искусства узнают о цветомузыкальной живописи Василия Кандинского.

3 октября пройдет заключительное занятие «Ритмы города». Участники узнают об образах города в фотографиях Александры Родченко и займутся фото-охотой на улицах Самары.

Организаторы курса живописи «Третьяковка в Самаре: Портрет города» предоставят для занятий все необходимые материалы: бумагу, краски, карандаши. Для удобства работы на улице, где участники будут делать наброски и этюды, советуют взять с собой маленький раскладной стул, одеваться по погоде и захватить термос с горячим чаем.

Узнать подробности и купить абонемент на занятия живописью можно по ссылке https://www.tretyakovgallery.ru/programs/tretyakovka-v-samare-portret-goroda/

ГДЕ: Самара, ул. Фрунзе, 102б, тел. 927-758-71-27.

КОГДА: с 12 сентября по 3 октября.

ЦЕНА: 2000 – 2500 рублей за абонемент на 4 занятия.