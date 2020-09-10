Маска, ручка, бюллетень: как самарцы будут выбирать депутатов на участках и дома

Выборы депутатов в Самаре будут проходить в особых условиях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области в эти выходные выберут депутатов в районные и городские советы депутатов. Досрочное голосование в регионе уже прошло со 2 по 10 сентября. Те, кто по каким-то причинам не сможет прийти на участки в единый день голосования, писали заявления и уже отдали голоса за своих кандидатов. Однако в этом году решили ввести еще два дня и организовать дополнительную форму голосования. Избирательные участки будут открыты 11 и 12 числа с 8.00 до 20.00.

- Голосование пройдет по всей области, кроме Тольятти и Чапаевска, в Сызрани пройдут довыборы в совет депутатов. Всего будет 312 избирательных кампаний, - объяснил в эфире радио «КП - Самара» представитель облизбиркома Роман Романов. - По всей губернии подготовлены 1414 участков, из них в Самаре 466.

Количество избирателей по всей губернии у нас 1 673 352 человека, в условиях, когда все еще высок риск заражения коронавирусом, УИК оборудовали всеми необходимыми средствами защиты.

Сигнальные ленты, антибактериальные коврики во всех помещениях, членам комиссии выдали защитную одежду, экраны для лица, маски, перчатки.

Избирателям при входе будут измерять температуру и вручать индивидуальный пакет для голосования. Кроме бюллетеня каждый получит одноразовую шариковую ручку, перчатки, маску.

Если температура входящего окажется выше нормы, голосовать он сможет в специальной карантинной зоне. Тем, кто по каким-то причинам не может прийти на участок, отправят урну и членов комиссии на дом.

- Для голосования на дому достаточно даже устного обращения по телефону вашего участка до 16.00 13 сентября. Причем позвонить может даже не сам голосующий, а его родственник, - уточнил Роман Романов.

Домашние выборы будут также проходить бесконтактно. Средства защиты и бюллетень запакуют в специальные пакеты, а выездная комиссия будет в защитных костюмах.

А кандидаты кто?

На утро 10 сентября в области зарегистрированы 7 462 кандидата, из них в Самаре 1010 человек.

Заявки на участие в выборах от более 500 кандидатов отклонили по разным причинам. В большинстве случаев комиссии не хватило документов, или они были неправильно оформлены.