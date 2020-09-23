С начала года 2 334 семьи Самарской области получили выплату в сто тысяч рублей

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Благодаря реализации национального проекта «Демография» и его региональной составляющей «Финансовая поддержка семей при рождении детей» областным властям удается обеспечить комфортные финансовые условия для тех, кто растит трех и более детей. Сейчас в Самарской области 24 364 многодетные семьи. Одна из ощутимых мер их социальной поддержки - региональный семейный капитал в размере ста тысяч рублей при рождении третьего ребёнка.

В числе тех, кто получил такую выплату, семья Ореховых из села Большая Глушица. Кстати, в Большеглушицком районе области многодетных семей за последние семь лет стало больше почти вдвое. Если раньше их было 166, то сейчас около 280.

Супруги Лариса и Константин Ореховых живут вместе уже десять лет и воспитывают троих детей. Старшая в семье - 9-летняя дочь Полина, средний - трехгодовалый сын Егор, а всего 5 месяцев назад на свет появился малютка Артём. В июне этого года Ореховы получили господдержку - региональный семейный капитал за рождение третьего ребёнка. Полученные средства направили на самое необходимое для малыша, в том числе пеленальный столик, детскую коляску, кроватку.

- Мы младшему приобрели все что ему нужно до года. Мы получаем все положенные социальные выплаты, которые очень помогают бюджету нашей семьи, - рассказывает мама Лариса Орехова.

Семья Ореховых получают также ежемесячную выплату на третьего и последующего ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, социальное пособие на всех детей, компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также новую ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет – 5 357 руб., учрежденную по указу президента Владимира Путина в 2020 году.

Региональный семейный капитал помогает решить одну из главных задач стратегии лидерства - увеличение рождаемости в Самарской области. Перемены заметны каждому. В 2019-м выплату в размере ста тысяч рублей получили почти 4500 семей, а с начала 2020 года – уже 2 334 семьи.