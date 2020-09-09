Как стать донором спермы или яйцеклеток в Самаре

Участвуя в донорских программах, вы даете бесплодным парам шанс стать родителями! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В век бурного развития вспомогательных репродуктивных технологии (ВРТ) даже в самых тяжелых случаях врачи могут помочь получить положительный результат и испытать счастье материнства или отцовства. Когда у мужчины или женщины организм не способен вырабатывать собственные половые клетки, люди могут обратиться к услугам доноров. Потребность в донорских клетках растет с каждым годом. Как стать донором спермы или яйцеклетки в Самаре, рассказал врач - акушер-гинеколог (репродуктолог) Антон Корчагин.

Специалисты напоминают, что донорство половых клеток полностью анонимно. Кандидаты бесплатно проходят медицинское обследование за счет клиники и при положительных результатах становятся донорами половых клеток, а за свои услуги получают высокое вознаграждение.

Зачем быть донором спермы?

По оценкам специалистов, на сегодняшний день около 50% мужского населения половозрелого возраста страдает различными расстройствами мочеполовой системы, не позволяющими сперме достичь фертильного состояния. В результате полностью неспособными к воспроизведению потомства оказываются до 10% мужчин. Именно в этом случае помочь стать отцом может донорство спермы.

«Мать и дитя-ИДК» располагает собственным криобанком, где хранятся половые клетки и эмбрионы для их дальнейшего использования в помощи преодоления бесплодия или решения проблем онкофертильности. В рамках ВРТ широко используются донорские программы, в частности, донорство спермы, которое нашло применение в циклах ЭКО и внутриматочной инсеминации.

Как стать донором спермы в Самаре

Клиника «Мать и дитя-ИДК» приглашает желающих сдать свою сперму на платной основе. Полученный материал будет заморожен и в дальнейшем использован для преодоления бесплодия у инфертильных пар на условиях анонимности. Программа донорства спермы предполагает обследование в течение 1,5 - 2 месяцев. Только после его прохождения и получения требуемых результатов мужчина может стать донором спермы.

- Донорство спермы анонимно. Пациенты получают только описательный портрет донора, без фотографий и персональных данных. Донором может стать любой мужчина в возрасте 18-33 лет, физически и психически здоровый, а также прошедший медико-генетическое исследование. Все необходимые предварительные исследования, в том числе спермограмма, проводятся полностью за счет клиники, - отмечает Антон Корчагин.

Зачем нужна донорская яйцеклетка?

ЭКО с донорскими ооцитами 15 лет назад считалось чем-то на грани фантастики и использовалось только в самых крайних случаях. У врачей просто отсутствовал должный опыт. Сегодня эта процедура, как и использование яйцеклеток донора, является одной из самых успешных методик лечения бесплодия.

Данная методика ВРТ может быть рекомендована паре как самый эффективный и — в ряде случаев — безопасный для будущего ребенка метод достижения беременности. Почему «безопасный»? В возрасте, который называют поздним репродуктивным, после 35 лет, в женском организме происходит количественное и качественное снижение яйцеклеток, их становится меньше, а также повышается риск вероятности рождения детей с патологией. Речь не идет о том, что каждая женщина в данном периоде своей жизни не может родить здорового малыша. Все всегда индивидуально, но стоит понимать, что данный риск существует и важно сделать все возможное, чтобы его снизить. Программа ЭКО с донорскими ооцитами зачастую становится единственной возможностью стать мамой для женщины с критическим снижением овариального резерва, отсутствием собственных перспективных для оплодотворения ооцитов, а также в некоторых других случаях, в том числе:

- отсутствие яйцеклеток, обусловленное различными состояниями и заболеваниями;

- наличие наследственных заболеваний, сцепленных с полом;

- неудачи ЭКО в анамнезе.

Как стать донором яйцеклетки в Самаре?

Решение, адекватно ли для данной семьи ЭКО с донорской яйцеклеткой, принимается в каждой конкретной ситуации строго индивидуально. Специалисты оценивают все возможные риски проведения ЭКО и его методик с клетками самой женщины. Убедившись в несостоятельности лечения, основываясь на результатах обследования, анализе неудач предыдущих программ ЭКО, рекомендуют ЭКО с донорской яйцеклеткой.

ЭКО с донорской яйцеклеткой включает следующие этапы:

- Стимуляция овуляции у женщины-донора;

- Получение яйцеклеток (пункция фолликулов);

- Получение сперматозоидов;

- Оплодотворение (ЭКО/ИКСИ);

- Культивирование эмбрионов;

- Перенос эмбрионов;

Требования, предъявляемые к донорам яйцеклеток:

- возраст от 20 до 33 лет;

- наличие собственного здорового ребенка;

- отсутствие ярких внешних фенотипических особенностей;

- хорошее общее и психическое здоровье;

- отсутствие наследственных заболеваний и пороков развития;

- отсутствие вредных привычек.

Чтобы стать донором яйцеклетки в Самаре, необходимо пройти дополнительное обследование, в ходе которого врач сможет подтвердить ваше хорошее здоровье. Первичный прием кандидата в доноры проводят врачи — акушеры-гинекологи (репродуктологи).

Почему быть донором яйцеклетки в Самаре выгодно?

Преимуществ программы «Донорство яйцеклеток» несколько: - Донор помогает женщинам, которые не могут забеременеть; - Доноры проходят расширенное медицинское обследование за счет клиники; - Донор получает хорошее материальное вознаграждение.

Участвуя в донорских программах, вы даете бесплодным парам шанс стать родителями!

Врач - акушер-гинеколог (репродуктолог) Антон Корчагин ведет прием в клинике «Мать и Дитя» по адресу: г. Самара, ул. Энтузиастов, 29.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.