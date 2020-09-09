«Акрон» уступил в Хабаровске СКА, впервые пропустив больше одного мяча в ФНЛ

СКА час не мог продраться сквозь оборону тольяттинцев, а потом забил два за семь минут. Фото: ФК «СКА-Хабаровск» / fcska.ru

Футбольный клуб «Акрон» впервые в своей недолгой истории пропустил больше одного мяча в одном матче ФНЛ. Тольяттинцы уступили в Хабаровске местному СКА со счетом 0:2. Игра запомнилась обилием борьбы, желтых карточек и отмененным голом гостей.

Встреча в Хабаровске складывалась по сценарию, который все и предсказывали. СКА насел на ворота «Акрона», тольяттинцы ушли в глухую оборону и не давали «армейцам» развернуться и организовать что-то действительно опасное. При этом гости периодически убегали в контратаки, но назвать их серьезными язык не поворачивается.

Тренерский штаб «Акрона» снова сделал ставку на мелкий фол. Тольяттинцы фолили много и этим очень злили игроков хозяев. Судья глаза на это не закрывал и награждал после некоторых эпизодов футболистов «Акрона» карточками. Впрочем, в том, что футболисты обеих команд оказывались на газоне, виноваты не только гости. Вечер в Хабаровске получился дождливым, из-за этого поле постепенно напитывалось влагой. Устоять на ногах в таких условиях было довольно тяжело.

Борьба, карточки и удары мимо ворот «Акрона» - вот чем запомнился первый тайм матча в Хабаровске.

В начале второго тайма тольяттинцы, казалось, стали понаглее и пошли в атаку, но хватило гостей не надолго. Вскоре Хабаровск перехватил инициативу, а игра вернулась в привычное русло: СКА давил, «Акрон» отбивался.

До 61 минуты тольяттинцы оборонялись эффективно – ни одного удара в створ «армейцы» не нанесли. Однако как только у СКА появилась возможность, он ей воспользовался. Владислав Брагин после подачи с углового первым успел к мячу и переправил футбольный снаряд в прыжке головой прямо в сетку ворот - 1:0.

Хабаровчане тут же ринулись развить успех и им это в итоге удалось. На 67 минуте защитники «Акрона» уронили в своей штрафной Дмитрия Баркова. Владислав Камилов с точки не промахнулся, разведя вратаря и мяч по разным углам.

Счет мог быть и крупнее, но Артемий Малеев махнул мимо мяча прямо перед пустыми воротами «Акрона». Правда, до этого все тот же Барков залез в офсайд и гол все равно бы не засчитали.

Под занавес встречи тольяттинцы все-таки показали зубы. Сначала Артур Газданов дальним ударом отправлял мяч прямо в ворота СКА, но вратарь «армейцев» Владимир Сугробов в эффектном прыжке перевел футбольный снаряд на угловой. А потом гости все-таки забили. Мяч побывал в сетке СКА после суматохи в штрафной хозяев. Однако судья взятие ворот не засчитал, увидев какое-то нарушение.

Итог – 2:0 в пользу «СКА-Хабаровск».

Благодаря этой победе «армейцы» временно поднялись на второе место в турнирной таблице ФНЛ. В активе хабаровчан 15 очков в восьми матчах, однако все остальные команды свои игры в туре не сыграли.

«Акрон» пока остался на своем 16-ом месте с семью очками.

Следующий матч тольяттинцы проведут дома 13 сентября против «Чайки» из Ростовской области. СКА в этот же день отправится в гости ко второй команде «Краснодара».