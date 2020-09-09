Пособия на детей в Самарской области 2020: кому положены, как получить

Пособие на детей - хорошее подспорье для родителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пособия на детей в Самарской области в 2020 году – важное подспорье для родителей. В 2020 году на соцподдержку семей с детьми в регионе из бюджета выделили 12,91 миллиардов рублей (из них 7,832 млрд – из федеральной казны). На сегодняшний день пособия на детей в Самарской области уже получают более чем 100 тысяч семей на более чем 200 тысяч детей. «КП-Самара» узнала, кому положены пособия на детей в Самарской области в 2020 году, как их получить, какие документы нужны.

Пособия на детей от 0 до 3 лет в Самаре: кому положены, как получить

- Единовременное пособие при рождении ребенка

Сумма: 18 тысяч рублей.

Кто имеет право: один из родителей либо лицо, его заменяющее.

Документы: заявление; копия свидетельства о рождении ребенка; трудовая книжка с записью о последнем месте работы (службы, учебы); паспорта родителей; свидетельство о заключении брака.

Мамы малышей редко имеют возможность зарабатывать Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Сумма: 6 752 руб.

Кто имеет право: матери, уволенные в период беременности и родов, а также законные представители, не подлежащие социальному страхованию.

Документы: заявление; копия свидетельства о рождении ребенка; трудовая книжка с записью о последнем месте работы (службы, учебы); паспорта родителей; свидетельство о заключении брака.

- Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Предоставляется до достижения трехлетнего возраста

Сумма: 10 714 руб.

Кто имеет право: граждане РФ, постоянно живущие на территории страны. Ребенок должен быть рожден после 1 января 2018 года и быть гражданином РФ. Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (в Самарской области это 23 938 руб.).

Документы: заявление, документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей и принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка; сведения о доходах членов семьи; реквизиты счета.

- Единовременное пособие при рождении близнецов (двух и более детей)

Сумма: 50 000 руб. при рождении двоих детей, 350 000 руб. троих и более детей.

Кто имеет право: один из родителей либо лицо, его заменяющее.

Документы: заявление; паспорт заявителя; свидетельства о рождении детей; справка из органов соцзащиты о неполучении такого пособия другим родителем или опекуном.

- Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка. Предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет

Сумма: 10 868 руб.

Кто имеет право: один из родителей в семьях со среднедушевым доходом не более средней величины по Самарской области (29 706 руб.), проживающий совместно с ребенком.

Документы: заявление; документ, удостоверяющего личность заявителя и (или) его представителя; информация о доходах семьи; свидетельства о рождении детей; справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с родителем; справка из органов соцзащиты о неполучении такого пособия другим родителем или опекуном.

- Ежемесячное пособие на ребенка

Сумма: от 200 до 660 руб.

Кто имеет право: один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (если ребенок учится – то до окончания срока обучения, но не более 18 лет) если среднедушевой доход в семье не превышает прожиточный минимум (10 979 руб.).

Документы: заявление; паспорт; информация о доходах семьи (ежегодно обновляется); справка из органов соцзащиты о неполучении такого пособия другим родителем или опекуном, свидетельство о рождении ребенка; справка с места жительства ребенка о совместном его проживании; справка об учебе в общеобразовательной организации ребенка старше 16 лет.

Ежемесячное пособие на детей от 1,5 до 3 лет, которые не посещают детский садик

Сумма: 1 000 руб. на первого ребенка, 2 000 руб. на второго, 3 000 руб. на третьего.

Кто имеет право: Один из родителей (усыновителей, опекунов) в семьях со среднедушевым доходом не более величины прожиточного минимума (10 979 руб.).

Документы: заявление; паспорт; документы о составе семьи и информация о доходах семьи; свидетельство о рождении ребенка, на которого назначается ежемесячное пособие; свидетельство о рождении предыдущих детей, если ребенок не первый, либо другой документ, подтверждающий право на законное представление интересов предыдущих детей; справка об отсутствии свободных мест в детских садах по месту жительства.

Единовременная денежная выплата (семейный капитал).

Сумма: 100 000 руб.

Кто имеет право: граждане РФ, постоянно проживающие в Самарской области с тремя и более детьми. Предоставляется не ранее достижения третьим (или последующим) ребенком возраста одного года. Исключение – предоставление такой выплаты для приобретения предметов первой необходимости для ухода за ребенком.

Документы: заявление с указанием направлений расходования; семейного капитала, документ, удостоверяющего личность заявителя; свидетельства о рождении детей; документ, подтверждающего факт совместного проживания на территории Самарской области ребенка (детей) с заявителем; справка из органов соцзащиты о неполучении такого пособия другим родителем или опекуном, иные документы, связанные с направлениями расходования.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах

Сумма: 20% на первого ребенка, 50 % на второго, 70 % на третьего и последующих.

Кто имеет право: один из родителей или опекунов ребенка, вносящих плату за садик. Среднедушевой доход семьи должен быть не более 150 процентов величины прожиточного минимума (16 468,50 руб.).

Документы: заявление; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о рождении предыдущих детей, если ребенок не первый; справка из садика, документы (справки) о доходе семьи за три последних месяца, справка из органов соцзащиты о неполучении компенсации другим родителем или опекуном.

Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье

Сумма: 3 000 руб.

Кто имеет право: один из родителей, обучающийся по очной форме обучения в колледже или вузе. Пособие выплачивается на каждого рожденного совместно проживающего с ним ребенка в период до достижения им возраста 16 лет. Среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума (10 979 руб.).

Документы: заявление; документ, удостоверяющий личность родителя, документ о доходах семьи; свидетельство или сведения из свидетельства о рождении ребенка (детей); документ (сведения), подтверждающие совместное проживание родителя ребенка по одному адресу, справка из органов соцзащиты о неполучении такого пособия другим родителем или опекуном, справка из колледжа или вуза, информация о наличии государственной аккредитации у колледжа или вуза.

Ежемесячная доплата по уходу за ребенком-инвалидом

Сума: 1 000 руб.

Кто имеет право: неработающий трудоспособный родитель, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и получающий федеральную выплату. Среднедушевой доход семьи – не более прожиточного минимума (10 979 руб.).

Документы: заявление, паспорт родителя, информация о получении ежемесячной федеральной выплаты, свидетельство о рождении ребенка; справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности ребенку; информация о доходах семьи.

Ежегодная денежная выплата в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения – Пасхи

Сумма: 1 500 руб.

Кто имеет право: постоянно проживающие на территории Самарской области семьи, воспитывающие четырех и более несовершеннолетних детей, отцы, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей без матери, и одинокие матери, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей.

Документы: заявление с указанием сведений о детях и о совместном постоянном проживании на территории Самарской области; документ, удостоверяющий личность гражданина; свидетельства о рождении воспитываемых детей; документ (сведения), подтверждающий факт совместного постоянного проживания в Самарской области; свидетельство о смерти матери детей, воспитываемых отцом (усыновителем); копия решения суда о лишении, либо ограничении родительских прав матери детей, воспитываемых отцом (усыновителем), либо об определении места жительства детей по месту жительства отца.

Дошколята требуют немалых расходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пособия на детей от 3 до 7 лет в Самарской области: кому положены, как получить

- Ежемесячное пособие на ребенка

Сумма: от 200 до 660 руб.

Кто имеет право: один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (если ребенок учится – то до окончания срока обучения, но не более 18 лет) если среднедушевой доход в семье не превышает прожиточный минимум (10 979 руб.).

Документы: заявление; паспорт; информация о доходах семьи (ежегодно обновляется); справка из органов соцзащиты о неполучении такого пособия другим родителем или опекуном, свидетельство о рождении ребенка; справка с места жительства ребенка о совместном его проживании; справка об учебе в общеобразовательной организации ребенка старше 16 лет.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах

Сумма: 20% на первого ребенка, 50 % на второго, 70 % на третьего и последующих.

Кто имеет право: один из родителей или опекунов ребенка, вносящих плату за садик. Среднедушевой доход семьи должен быть не более 150 процентов величины прожиточного минимума (16 468,50 руб.).

Документы: заявление; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о рождении предыдущих детей, если ребенок не первый; справка из садика, документы (справки) о доходе семьи за три последних месяца, справка из органов соцзащиты о неполучении компенсации другим родителем или опекуном.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Сумма: 5 357 руб.

Кто имеет право: один из родителей детей от 3 до 7 лет, постоянно живущий в Самарской области. И родители, и дети должны быть гражданами РФ, размер среднедушевого дохода семьи должен превышать величину прожиточного минимума за II квартал предыдущего года (10 814 руб.).

Документы: не предоставляются.

Ежемесячное пособие на питание ребенка в школе

Сумма: 350 руб. на ребенка-школьника, 700 руб. на ребенка-школьника из многодетной семьи.

Кто имеет право: один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семьях со среднедушевым доходом не более прожиточного минимума (10 979 руб.), которому выплачивается ежемесячное пособие на ребенка.

Документы: паспорт; свидетельство о рождении ребенка; заявление; информация о доходах семьи; справка об обучении ребенка в школе; справка, что ребенок не получает бесплатное питание в школе, справка о нахождении ребенка на индивидуальном обучении.

Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье

Сумма: 3 000 руб.

Кто имеет право: один из родителей, обучающийся по очной форме обучения в колледже или вузе. Пособие выплачивается на каждого рожденного совместно проживающего с ним ребенка в период до достижения им возраста 16 лет. Среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума (10 979 руб.).

Документы: заявление; документ, удостоверяющий личность родителя, документ о доходах семьи; свидетельство или сведения из свидетельства о рождении ребенка (детей); документ (сведения), подтверждающие совместное проживание родителя ребенка по одному адресу, справка из органов соцзащиты о неполучении такого пособия другим родителем или опекуном, справка из колледжа или вуза, информация о наличии государственной аккредитации у колледжа или вуза.

Ежемесячная денежная компенсация расходов на проезд учащихся на общественном и пригородном транспорте

Сумма: 100 рублей на каждого ребенка.

Кто имеет право: многодетные семьи, где ребенок ездит на учебу на общественном транспорте. Назначается с месяца подачи заявления на период сохранения семьей статуса многодетной.

Документы: заявление; паспорт; свидетельства о рождении детей; справка из школы (обновляется 1 сентября каждого учебного года).

Ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года

Сумма: 200 руб. на ребенка

Кто имеет право: один из родителей (усыновителей), воспитывающего ребенка в семьях со среднедушевым доходом не более прожиточного минимума (10 979 руб.)

Документы: заявление; информация о доходах семьи; свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей); справка из школы; документ, удостоверяющий личность заявителя; справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с родителем.

Ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года для приемных или неполных семей

Сумма: 1000 рублей

Кто имеет право: женщина, воспитывающая четырех и более рожденных или усыновленных несовершеннолетних детей; мужчина, воспитывающий четырех и более детей без матери в случае ее смерти, лишения родительских прав или ограничения родительских прав; одинокая мать, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей (в отношении которых она является одинокой матерью); опекун, попечитель, один из приемных родителей, патронатный воспитатель, воспитывающий детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей; один из родителей, являющийся инвалидом I или II группы.

Документы: заявление; свидетельства о рождении детей; справка из школы; копия решения органа опеки о передаче ребенка под опеку или образовании приемной семьи; документ, удостоверяющий личность заявителя; справка с места жительства ребенка о совместном проживании детей и родителей; справку об инвалидности; свидетельство о смерти или лишении родительских прав матери детей, воспитываемых мужчиной. На детей одиноких матерей дополнительно необходима информация из органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении ребенка сведений об отце.

Ежемесячная доплата по уходу за ребенком-инвалидом

Сума: 1 000 руб.

Кто имеет право: неработающий трудоспособный родитель, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и получающий федеральную выплату. Среднедушевой доход семьи – не более прожиточного минимума (10 979 руб.).

Документы: заявление, паспорт родителя, информация о получении ежемесячной федеральной выплаты, свидетельство о рождении ребенка; справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности ребенку; информация о доходах семьи.

Ежегодная денежная выплата в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения – Пасхи

Сумма: 1 500 руб.

Кто имеет право: постоянно проживающие на территории Самарской области семьи, воспитывающие четырех и более несовершеннолетних детей, отцы, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей без матери, и одинокие матери, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей.

Документы: заявление с указанием сведений о детях и о совместном постоянном проживании на территории Самарской области; документ, удостоверяющий личность гражданина; свидетельства о рождении воспитываемых детей; документ (сведения), подтверждающий факт совместного постоянного проживания в Самарской области; свидетельство о смерти матери детей, воспитываемых отцом (усыновителем); копия решения суда о лишении, либо ограничении родительских прав матери детей, воспитываемых отцом (усыновителем), либо об определении места жительства детей по месту жительства отца.

Сборы в школу влетают в копеечку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пособия на детей от 8 до 18 лет в Самарской области: кому положены, как получить

- Ежемесячное пособие на ребенка

Сумма: от 200 до 660 руб.

Кто имеет право: один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (если ребенок учится – то до окончания срока обучения, но не более 18 лет) если среднедушевой доход в семье не превышает прожиточный минимум (10 979 руб.).

Документы: заявление; паспорт; информация о доходах семьи (ежегодно обновляется); справка из органов соцзащиты о неполучении такого пособия другим родителем или опекуном, свидетельство о рождении ребенка; справка с места жительства ребенка о совместном его проживании; справка об учебе в общеобразовательной организации ребенка старше 16 лет.

Ежемесячное пособие на питание ребенка в школе

Сумма: 350 руб. на ребенка-школьника, 700 руб. на ребенка-школьника из многодетной семьи.

Кто имеет право: один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семьях со среднедушевым доходом не более прожиточного минимума (10 979 руб.), которому выплачивается ежемесячное пособие на ребенка.

Документы: паспорт; свидетельство о рождении ребенка; заявление; информация о доходах семьи; справка об обучении ребенка в школе; справка, что ребенок не получает бесплатное питание в школе, справка о нахождении ребенка на индивидуальном обучении.

Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье

Сумма: 3 000 руб.

Кто имеет право: один из родителей, обучающийся по очной форме обучения в колледже или вузе. Пособие выплачивается на каждого рожденного совместно проживающего с ним ребенка в период до достижения им возраста 16 лет. Среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума (10 979 руб.).

Документы: заявление; документ, удостоверяющий личность родителя, документ о доходах семьи; свидетельство или сведения из свидетельства о рождении ребенка (детей); документ (сведения), подтверждающие совместное проживание родителя ребенка по одному адресу, справка из органов соцзащиты о неполучении такого пособия другим родителем или опекуном, справка из колледжа или вуза, информация о наличии государственной аккредитации у колледжа или вуза.

Ежемесячная денежная компенсация расходов на проезд учащихся на общественном и пригородном транспорте

Сумма: 100 рублей на каждого ребенка.

Кто имеет право: многодетные семьи, где ребенок ездит на учебу на общественном транспорте. Назначается с месяца подачи заявления на период сохранения семьей статуса многодетной.

Документы: заявление; паспорт; свидетельства о рождении детей; справка из школы (обновляется 1 сентября каждого учебного года).

Ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года

Сумма: 200 руб. на ребенка

Кто имеет право: один из родителей (усыновителей), воспитывающего ребенка в семьях со среднедушевым доходом не более прожиточного минимума (10 979 руб.)

Документы: заявление; информация о доходах семьи; свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей); справка из школы; документ, удостоверяющий личность заявителя; справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с родителем.

Ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года для приемных или неполных семей

Сумма: 1000 рублей

Кто имеет право: женщина, воспитывающая четырех и более рожденных или усыновленных несовершеннолетних детей; мужчина, воспитывающий четырех и более детей без матери в случае ее смерти, лишения родительских прав или ограничения родительских прав; одинокая мать, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей (в отношении которых она является одинокой матерью); опекун, попечитель, один из приемных родителей, патронатный воспитатель, воспитывающий детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей; один из родителей, являющийся инвалидом I или II группы.

Документы: заявление; свидетельства о рождении детей; справка из школы; копия решения органа опеки о передаче ребенка под опеку или образовании приемной семьи; документ, удостоверяющий личность заявителя; справка с места жительства ребенка о совместном проживании детей и родителей; справку об инвалидности; свидетельство о смерти или лишении родительских прав матери детей, воспитываемых мужчиной. На детей одиноких матерей дополнительно необходима информация из органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении ребенка сведений об отце.

Дети растут - расходы тоже Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ежемесячная доплата по уходу за ребенком-инвалидом

Сума: 1 000 руб.

Кто имеет право: неработающий трудоспособный родитель, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и получающий федеральную выплату. Среднедушевой доход семьи – не более прожиточного минимума (10 979 руб.).

Документы: заявление, паспорт родителя, информация о получении ежемесячной федеральной выплаты, свидетельство о рождении ребенка; справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности ребенку; информация о доходах семьи.

Ежегодная денежная выплата в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения – Пасхи

Сумма: 1 500 руб.

Кто имеет право: постоянно проживающие на территории Самарской области семьи, воспитывающие четырех и более несовершеннолетних детей, отцы, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей без матери, и одинокие матери, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей.

Документы: заявление с указанием сведений о детях и о совместном постоянном проживании на территории Самарской области; документ, удостоверяющий личность гражданина; свидетельства о рождении воспитываемых детей; документ (сведения), подтверждающий факт совместного постоянного проживания в Самарской области; свидетельство о смерти матери детей, воспитываемых отцом (усыновителем); копия решения суда о лишении, либо ограничении родительских прав матери детей, воспитываемых отцом (усыновителем), либо об определении места жительства детей по месту жительства отца.

КОНКРЕТНО

Где и как оформить пособия на детей в Самарской области

Заявление о назначении мер социальной поддержки можно подать:

- в управление социальной защиты населения по месту жительства лично,

- через МФЦ

- в электронном виде через портал Gosuslugi.ru (для ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно)

- в электронном виде через портал suprema63.ru

- отправить почте заказным письмом с уведомлением

Записаться на прием в управление социальной защиты можно по телефонам горячей линии, размещенным на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области http://minsocdem.samregion.ru/.