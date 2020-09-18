Сельскохозяйственные предприятия Самарской области планируют повысить производительность труда

Еще на двух предприятиях состоялась процедура очного отбора для участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятия Самарской области продолжают активно присоединяться к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости», который инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Заявки на участие в проекте уже пришли от 117 организаций. Особенно интерес проявляют не только городские округа, но и сельские районы.

На днях еще на двух предприятиях Безенчукского района - ООО «Скорпион» и ООО «ФИРМА СМУ» - состоялась процедура очного отбора. К ним с рабочим визитом приехали представители министерства промышленности и торговли Самарской области, федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности труда и администрации Безенчукского района.

Компания «Скорпион» - крупнейший производитель овощей в Поволжье. Сотрудники предприятия выращивают картофель, свеклу, морковь, капусту, лук. Эксперты ФЦК и РЦК оценили, соответствует ли производство критериям, необходимым для включения в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», заполнили чек-лист и обсудили с руководством компании дальнейшие планы.

Исполнительный директор ООО «Скорпион» Сергей Калмыков.

- Вместе с исполнительным директором аграрного предприятия Сергеем Калмыковым и его командой мы определились с дальнейшим ходом работ. На очереди процесс согласования всех необходимых документов. Предприятие заинтересовано и показало свой потенциал, - отметил старший руководитель проекта ФЦК Константин Пашутин.

Как присоединиться

Стать участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» может любое крупное или среднее предприятие Самарской области несырьевого сектора с годовой выручкой свыше 400 млн рублей. Этой возможностью уже воспользовались 79 организаций региона, на 44 их них реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. Результаты превзошли ожидания. Средний показатель повышения производительности труда по предприятиям (увеличение выработки) – 133%, среднее снижение незавершенного производства – на 50%, среднее снижение времени протекания процессов – 47%.

Обсудили перспективы участия в проекте

Рост производительности труда – не единственное преимущество участия в проекте. Компании-участники получают доступ ко многим новым возможностям, среди них особый налоговый режим. По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наш регион стал участником налогового эксперимента, в рамках которого предприятиям-участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» предоставляется инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Благодаря этому предприятия могут компенсировать некоторые затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств. Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на предприятиях — ключевой элемент опережающего экономического развития региона и важная часть стратегии лидерства губернии.

Стать участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и улучшить свои показатели при поддержке федерального и регионального центров компетенций может любое предприятие, подходящее под критерии нацпроекта. Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф.