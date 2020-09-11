Красно-белые победят в дерби всея Руси. ЦСКА – Спартак 13 сентября 2020: прогноз на матч 7 тура РПЛ

Для лидера атак ЦСКА Николы Влашича это дерби со «Спартаком» может стать последним в футболке «армейцев». Фото: ПФК ЦСКА / pfc-cska.com.

Прогноз на матч 7 тура РПЛ ЦСКА – Спартак 13 сентября 2020 – 1:2.

Центральный матч седьмого тура в РПЛ, безусловно, поединок ЦСКА и «Спартака» на «ВЭБ Арене». Главное московское дерби или дерби всея Руси пройдет в воскресенье, 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

К этому матчу «Спартак» подходит в ранге лидера Российской премьер-лиги. В шести турах красно-белые набрали 14 очков и на один балл опережают «Зенит». Со старта сезона подопечные Доменико Тедеско идут без поражений – четыре победы и две ничьи. Однако эксперты советуют не торопиться петь «Спартаку» дифирамбы. Они указывают на не слишком тяжелый календарь красно-белых в начале сезона. Действительно, из серьезных соперников «Спартак» встречался только с «Локомотивом». Однако «железнодорожников» команда Тедеско обыграла 2:1. ЦСКА – второе серьезное испытание «Спартака». Эта игра покажет, чего действительно стоит первое место красно-белых.

«Армейцы» стартовали не так удачно, как «Спартак». В шести играх подопечные Виктора Ганчаренко одержали три победы, дважды сыграли вничью и дважды проиграли – «Зениту» и «Рубину». С 10 очками ЦСКА делит 5-7 места с «Ростовом» и «Ахматом», опережая конкурентов только по дополнительным показателям.

В этом сезоне «армейцы» неожиданно для всех пошумели на трансферном рынке. Адольфо Гайч из чемпионата Аргентины, Чидера Эджуке из нидерландского «Херенвена», которого называют новым Мусой, Бруно Фукс из Бразилии – за них красно-синие выложили хорошие деньги. Непривычное для ЦСКА поведение в последнее время. А если добавить этот десант легионеров к тому, что есть, получается очень даже приличная банда за борьбу за медали. Впрочем, новички еще не полностью готовы и проявить себя в дерби всея Руси может, пожалуй, только Гайч.

Без сомнений, что показать себя в таком важном матче захочет и Никола Влашич. В последнее время ходят слухи, что хорватом интересуются в Европе и что Никола не против продолжить карьеру в Италии или Испании. Так что эта игра может стать последним в карьере Влашича московским дерби.

Впрочем, и у «Спартака» есть игроки, которые наверняка хотят себя проявить. Например, Александр Соболев, который так и не сыграл за сборную России. Он точно захочет показать наставнику национальной команды Станиславу Черчесову, что тот зря оставил его на скамейке в матчах с Сербией и Венгрией. Или Джордан Ларссон. Швед уже заявил, что гол в ворота ЦСКА в Кубке России его самый любимый и что он не прочь забить «армейцам» еще. А на фоне слухов, что за Ларссоном следят «Лацио, «Валенсия», мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Рома» швед точно постарается показать всё самое лучшее, на что способен.

Кстати, о «Роме». Поговаривают, что римляне интересуются Александром Кокориным и якобы уже связались со «Спартаком» по поводу трансфера. Правда, пока не понятно, появится ли сам Кокорин на поле в матче с ЦСКА. Его дебюта ждут, наверное, все любители футбола в России, но он то и дело откладывается из-за травмы.

Теперь о потерях. У ЦСКА их больше. Со «Спартаком» не сыграют Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Бруно Фукс, Алан Дзагоев и Игорь Дивеев. У красно-белых под вопросом участие Кокорина, а Андрей Ещенко точно пропустит дерби из-за дисквалификации.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего дерби ЦСКА. Они предлагают коэффициенты на победу «армейцев» в районе 2.5 – 2.6. На викторию «Спартака» дают от 2.98 до 3.18. На ничью коэффициенты еще выше – 3.1 – 3.4.

Несмотря на все это, на мой взгляд, у «Спартака» чуть больше шансов на победу. Перед перерывом на игры сборных команда Доменико Тедеско выглядела стабильнее и надежнее в обороне. А вот у ЦСКА с защитой без Дивеева могут возникнуть проблемы. Скорее всего, забьют обе команды, а «Спартак» победит с разницей в один мяч.

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