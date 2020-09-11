В Самарской области парень убил и сжег любовника своей гражданской жены

Эльмир надеялся встретиться с подругой, а вместо этого наткнулся на своего убийцу Фото: соцсети

Пожар в лесу

Зачастую ревность доводит до самых страшных последствий. Именно так случилось в городке Похвистнево в Самарской области. Там любовный треугольник закончился зверским убийством 29-летнего Эльмира Ахмедова. Его убийце на днях вынесли приговор.

О расправе стало известно после пожара в лесу около небольшого поселка Матьян. Там в ночь с 8 на 9 июня 2019 года сгорела «Газель». Прибывшие на место пожарные нашли на водительском сиденье труп Ахмедова. На обгоревшем теле эксперты позже обнаружили ножевые ранения.

Оперативники начали разбираться, что произошло и следы привели их к знакомой погибшего Екатерине И. Как установили правоохранители, молодой человек состоял с ней в близких отношениях. Но у девушки был супруг 26-летний уголовник Александр Горшков, которому это очень не нравилось. И хотя родственники Эльмира говорят, что у него с дамой ничего серьезного не имелось, следователи пришли к другому выводу.

Переписка в социальных сетях

— Обвиняемый узнал об измене своей гражданской жены и с ее телефона стал переписываться с ее новым избранником в социальных сетях, — рассказывают в прокуратуре региона. — От ее имени он пригласил его на встречу.

Тело Ахмедова обнаружили в его "Газели" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ничего не подозревающий Ахмедов с радостью откликнулся. Он, будучи в Похвистнево по делам, не стал возвращаться с братом в родное Алькина, а поехал к подруге. В доме у Екатерины его ждал неприятный сюрприз — разъяренный Горшков.

— Произошла ссора, и подсудимый нанес потерпевшему несколько ножевых ранений. Они оказались смертельными, — продолжают в надзорном ведомстве, сотрудники которого представляли сторону обвинения на судебном процессе.

Признание и приговор

Александр, только недавно освободившийся от наказания за кражу, не хотел возвращаться за решетку и решил избавиться от улик. Он вывез Ахмедова на его же машине в ближайший лес, перетащил свою жертву на место водителя и поджег машину.

Злоумышленника отыскали практически сразу. Он понял, что не стоит изобретать велосипед и во всем сознался, заявив, что причиной его поступка стала ревность. Расследование длилось около года.

В суде Александра Горшкова признали виновным в убийстве, угоне и уничтожении чужого имущества. По совокупности преступлений ему назначили 11 с половиной лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Кроме того, парня обязали выплатить семье убитого компенсацию причиненного им морального верда. Не исключено, что осужденный обжалует вердикт.

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