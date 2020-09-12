Вынесли «Спортинг», но уступили первой команде планеты: пляжные «Крылья Советов» дошли до 1/4 финала Кубка европейских чемпионов

«Крылья» во второй раз участвуют в Euro Winners Cup и второй раз добираются до четвертьфинала. Фото: beachsoccer.com / twitter.com/BeachSoccer_WW

«Крылья Советов» снова в восьмерке лучших команд Европы по пляжному футболу. Самарская команда завершила участие в Кубке европейских чемпионов (Euro Winners Cup) на стадии четвертьфинала. Уступили волжане лучшей по рейтингу beachsoccer.com команде планеты – португальской «Браге». Матч в португальском Назаре сложился для самарцев очень тяжело. Впрочем, счет на табло говорит сам за себя – 6:0 в пользу «Браги». Португальский клуб идет дальше и в полуфинале встретится с соперником «КС» по группе немецким «Реалом» из Мюнстера.

«Невыход из группы не станет трагедией»

Пляжные «Крылья Советов» принимают участие в Euro Winners Cup второй раз. Впервые это случилось в 2016 году. Тогда самарцы также остановились на 1/4 финала. Однако в этом году все было куда сложнее.

Свои коррективы внес коронавирус. Путевку на Кубок европейских чемпионов волжане завоевали в сезоне 2019, когда взяли бронзу чемпионата России. Однако после этого в клубе сменился курс – упор сделали на самарских футболистов. Ставка на молодежь – это всегда на перспективу, что и показал новый сезон чемпионата страны. «Крылья» финишировали на последнем месте, одержав всего одну победу. Впрочем, это не помешало самарцам проявить себя в Европе.

- Хотелось бы выйти из группы. Понимаем, что будет очень сложно: у нас безлегионерский состав, и есть проблемы с вылетом у некоторых футболистов. Возможно, отправимся в Назаре в неполном составе. Сейчас эти вопросы решаются, но большая вероятность, что один или два человека не полетят с командой. Из-за запрета по работе, что выяснилось буквально сегодня, - рассказывал перед стартом турнира сайт bsrussia.com президент пляжных «Крыльев Советов» Евгений Храмов. - Невыход из группы не станет для нас трагедией. На сегодняшний день усилиться европейцами у нас нет ни технической, ни материальной возможности.

В 1/8 финала «Крылья» обыграли «Спортинг» 6:3. Фото: beachsoccer.com / twitter.com/BeachSoccer_WW

Усилились случайно

Однако усиление все-таки было. Сначала команду пополнили опытные россияне Валентин Михайлов и Сергей Степлиани, а потом петербургский «Кристалл» сделал «Крыльям» подарок.

- Мы как не хотели укрепляться, так этого и не делали. Но усиление произошло совершенно случайно, - объясняет Евгений Храмов уже в другом интервью bsrussia.com. - Ситуация следующая: выяснилось, что три ведущих игрока и тренер — Ткачев, Турзанов, Рафиков и Хохлов — не могут вылететь из страны. Узнали мы об этом только в пятницу. А вылететь они не могут, потому что у них по работе запрет на вылет. Они даже ходили к руководству, сначала получили согласие, но затем - «вплоть до увольнения» и категорическое «нет». И четвертого числа мы остаемся перед вылетом без трех ведущих игроков и тренера. 5 сентября нам сдавать тесты COVID-19. А 6-го числа выясняется, что еще один игрок из Санкт-Петербурга говорит: «Я не могу лететь». Грубо говоря, у нас остается команда из шести человек. Мы стали искать футболистов с российским паспортом и с визой. Нашли двоих ребят из Санкт-Петербурга. Но билеты стоили под сто тысяч - сумма для нас неподъемная.

Тогда «Крыльям» пришлось искать легионеров.

- Мы обратились к Филиппе. Я позвонил ему: «Можно ли нам найти за небольшую сумму кого-то в помощь - португальцев, испанцев?» Он сказал, что есть два бразильца, которые готовы сыграть за нас в два раза дешевле, чем стоят билеты на самолет. Так и получилось, что у нас с командой летит шесть человек, плюс есть два игрока уже на месте. Седьмого сентября Владимир Васильевич (Гаврилов, спортивный директор «Кристалла») попросил дозаявить еще Карташова и Бриштеля. У них прилетели бразильцы. Этим мы бы усилились безвозмездно. Грех было не воспользоваться. Вот так состав и набрался.

Справиться с грозной «Брагой» «Крыльям» оказалось не под силу. Фото: beachsoccer.com / twitter.com/BeachSoccer_WW

Выбили «Спортинг», но не сладили с «Брагой»

Эта случайность во многом и помогла «Крыльям» выйти из группы. Самарцы обыграли португальский «Амигос да Пас» 6:3, разгромили украинский «Выбор» 6:0 и уступили немецкому клубу «Реал Мюнстер» 3:4 и в итоге вышли в плей-офф со второго места. Где, как потом выяснилось, их будет ждать португальский «Спортинг».

Соперник – совсем не подарок. Однако силы бороться нашлись. «Крылья» победили 6:3. Дублями отметились Игорь Бриштель, Дукас Дуарте и Артем Пиняев.

Но потом удача окончательно отвернулась от самарцев. После «Спортинга» она подсунула «Крыльям» португальскую «Брагу» - действующего победителя клубного Мундиалито и первого номера мирового клубного рейтинга. Для сравнения – «Крылья» в середине третьего десятка.

Бороться с «Брагой» волжане не смогли и пропустили шесть безответных мячей. Португальцы прошли дальше, а самарцы отправились домой.

Впрочем, вряд ли кто-то скажет, что «Крылья Советов» провалились. Учитывая перестройку в команде и все сложности, с которыми волжанам пришлось столкнуться перед турниром, четвертьфинал – это успех. Надеюсь, что не последний подобный в ближайшем будущем.