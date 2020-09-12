Календарь МФК «Динамо Самара» в чемпионате России по мини-футболу на сезон 2020/2021: расписание игр, матчи, время, с кем играют

Регулярку самарцы начнут играми с нижегородским «Торпедо», а завершат встречами с «Тюменью». Фото: ассоциация мини-футбола России / vk.com/amfr_official.

Сегодня, 12 сентября, стартует регулярный чемпионат российской мини-футбольной Суперлиги. В элитном дивизионе чемпионата страны сыграют девять команд – московский клуб «КПРФ», «Газпром-Югра», «Норильский Никель», «Тюмень», «Синара», «Новая генерация», «Ухта», нижегородское «Торпедо» и «Динамо-Самара». Для самарцев этот сезон станет третьим в Суперлиге. В первом «Динамо» завоевало бронзовые медали, а во втором остановилось на стадии четвертьфинала.

Новый сезон самарская команда начнет выездными матчами с новичком элитного дивизиона нижегородским «Торпедо», которое раньше называлось «Оргхим» и выступало в Высшей лиге (второй в системе дивизионов чемпионата России по мини-футболу). Матчи волжского дерби пройдут 12 и 13 сентября.

В каждом туре команды проведут по два матча. Всего запланировано 18 туров. Таким образом, в регулярном чемпионате этого сезона команды сыграют 36 игр. После этого стартует плей-офф.

Первые домашние матчи МФК «Динамо-Самара» проведет 25 и 26 сентября. На Волгу приедет «Ухта». Домашние встречи самарцы будут проводить в «МТЛ Арене».

Матчи с действующим чемпионом клубом «КПРФ» пройдут 24 и 25 октября в Самаре и 27 и 28 февраля в Москве.

Регулярный чемпионат самарское «Динамо» завершит двумя домашними поединкам с «Тюменью» 2 и 3 апреля.

Календарь игр МФК «Динамо Самара» в чемпионате России по мини-футболу на сезон 2020/2021

12 сентября 2020 – Торпедо – Динамо-Самара

13 сентября 2020 – Торпедо - Динамо-Самара

25 сентября 2020 - Динамо-Самара – Ухта

26 сентября 2020 - Динамо-Самара – Ухта

10 октября 2020 – Норильский никель - Динамо-Самара

11 октября 2020 – Норильский никель - Динамо-Самара

24 октября 2020 - Динамо-Самара – КПРФ

25 октября 2020 - Динамо-Самара – КПРФ

7 ноября 2020 – Газпром-Югра - Динамо-Самара

8 ноября 2020 – Газпром-Югра - Динамо-Самара

14 ноября 2020 - Динамо-Самара – Синара

15 ноября 2020 - Динамо-Самара – Синара

12 декабря 2020 – Тюмень - Динамо-Самара

13 декабря 2020 – Тюмень - Динамо-Самара

26 декабря 2020 – Новая генерация - Динамо-Самара

27 декабря 2020 – Новая генерация - Динамо-Самара

9 января 2021 - Динамо-Самара – Торпедо

10 января 2021 - Динамо-Самара – Торпедо

16 января 2021 - Динамо-Самара – Новая генерация

17 января 2021 - Динамо-Самара – Новая генерация

6 февраля 2021 – Ухта - Динамо-Самара

7 февраля 2021 – Ухта - Динамо-Самара

13 февраля 2021 - Динамо-Самара – Норильский никель

14 февраля 2021 - Динамо-Самара – Норильский никель

27 февраля 2021 – КПРФ - Динамо-Самара

28 февраля 2021 – КПРФ - Динамо-Самара

13 марта 2021 - Динамо-Самара – Газпром-Югра

14 марта 2021 - Динамо-Самара – Газпром-Югра

27 марта 2021 – Синара - Динамо-Самара

28 марта 2021 – Синара - Динамо-Самара

2 апреля 2021 - Динамо-Самара – Тюмень

3 апреля 2021 - Динамо-Самара – Тюмень

Календарь с сайта ассоциации мини-футбола России. В датах матчей могут быть изменения.