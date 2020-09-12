Календарь МФК «Динамо Самара» в чемпионате России по мини-футболу на сезон 2020/2021: расписание игр, матчи, время, с кем играют

Регулярку самарцы начнут играми с нижегородским «Торпедо», а завершат встречами с «Тюменью». Фото: ассоциация мини-футбола России / vk.com/amfr_official.
Сегодня, 12 сентября, стартует регулярный чемпионат российской мини-футбольной Суперлиги. В элитном дивизионе чемпионата страны сыграют девять команд – московский клуб «КПРФ», «Газпром-Югра», «Норильский Никель», «Тюмень», «Синара», «Новая генерация», «Ухта», нижегородское «Торпедо» и «Динамо-Самара». Для самарцев этот сезон станет третьим в Суперлиге. В первом «Динамо» завоевало бронзовые медали, а во втором остановилось на стадии четвертьфинала.
Новый сезон самарская команда начнет выездными матчами с новичком элитного дивизиона нижегородским «Торпедо», которое раньше называлось «Оргхим» и выступало в Высшей лиге (второй в системе дивизионов чемпионата России по мини-футболу). Матчи волжского дерби пройдут 12 и 13 сентября.
В каждом туре команды проведут по два матча. Всего запланировано 18 туров. Таким образом, в регулярном чемпионате этого сезона команды сыграют 36 игр. После этого стартует плей-офф.
Первые домашние матчи МФК «Динамо-Самара» проведет 25 и 26 сентября. На Волгу приедет «Ухта». Домашние встречи самарцы будут проводить в «МТЛ Арене».
Матчи с действующим чемпионом клубом «КПРФ» пройдут 24 и 25 октября в Самаре и 27 и 28 февраля в Москве.
Регулярный чемпионат самарское «Динамо» завершит двумя домашними поединкам с «Тюменью» 2 и 3 апреля.
Календарь игр МФК «Динамо Самара» в чемпионате России по мини-футболу на сезон 2020/2021
12 сентября 2020 – Торпедо – Динамо-Самара
13 сентября 2020 – Торпедо - Динамо-Самара
25 сентября 2020 - Динамо-Самара – Ухта
26 сентября 2020 - Динамо-Самара – Ухта
10 октября 2020 – Норильский никель - Динамо-Самара
11 октября 2020 – Норильский никель - Динамо-Самара
24 октября 2020 - Динамо-Самара – КПРФ
25 октября 2020 - Динамо-Самара – КПРФ
7 ноября 2020 – Газпром-Югра - Динамо-Самара
8 ноября 2020 – Газпром-Югра - Динамо-Самара
14 ноября 2020 - Динамо-Самара – Синара
15 ноября 2020 - Динамо-Самара – Синара
12 декабря 2020 – Тюмень - Динамо-Самара
13 декабря 2020 – Тюмень - Динамо-Самара
26 декабря 2020 – Новая генерация - Динамо-Самара
27 декабря 2020 – Новая генерация - Динамо-Самара
9 января 2021 - Динамо-Самара – Торпедо
10 января 2021 - Динамо-Самара – Торпедо
16 января 2021 - Динамо-Самара – Новая генерация
17 января 2021 - Динамо-Самара – Новая генерация
6 февраля 2021 – Ухта - Динамо-Самара
7 февраля 2021 – Ухта - Динамо-Самара
13 февраля 2021 - Динамо-Самара – Норильский никель
14 февраля 2021 - Динамо-Самара – Норильский никель
27 февраля 2021 – КПРФ - Динамо-Самара
28 февраля 2021 – КПРФ - Динамо-Самара
13 марта 2021 - Динамо-Самара – Газпром-Югра
14 марта 2021 - Динамо-Самара – Газпром-Югра
27 марта 2021 – Синара - Динамо-Самара
28 марта 2021 – Синара - Динамо-Самара
2 апреля 2021 - Динамо-Самара – Тюмень
3 апреля 2021 - Динамо-Самара – Тюмень
Календарь с сайта ассоциации мини-футбола России. В датах матчей могут быть изменения.