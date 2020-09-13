ЦСКА – Спартак 13 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ

К дерби «Спартак» подходит в ранге лидера Российской премьер-лиги. Фото: ФК «Спартак» (Москва) / vk.com/fcsm_official.

Первый после паузы на игры сборных тур Российской премьер-лиги подаст зрителям одновременно изысканное и жгучее блюдо – матч ЦСКА и «Спартака». Это противостояние называют главным московским дерби, дерби всея Руси и даже главным дерби страны. Его история уходит глубоко в 20 век – аж в 20-е годы и насчитывает почти 200 матчей. Так что говорить о принципиальности этой встречи нет никакого смысла – она и так понятна.

13 сентября команды встретятся на домашнем стадионе «армейцев» «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» подошел к этой игре в ранге лидера РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско в шести турах ни разу не проиграли и с 14 очками занимают первую строчку, опережая «Зенит» на один балл. У ЦСКА на четыре очка меньше – «армейцы» пятые.

Статистика личных встреч ЦСКА – Спартак

Друг с другом команды встречались 191 раз. И здесь цифры на стороне «Спартака» - красно-белые побеждали в 82 встречах, «армейцы» - в 71-ой игре. Еще 38 матчей завершились миром.

Впрочем, в последних 20 играх статистика уже в пользу ЦСКА: «армейцы» побеждали в 10 встречах, «Спартак» - в восьми. И всего две игры закончились вничью. В прошлом сезоне РПЛ команды победили по разу – на «Открытие Арене» сильнее были красно-белые 2:1, а на «ВЭБ-Арене» викторию праздновали подопечные Виктора Ганчаренко 2:0. В Кубке России, который также свел этих непримиримых соперников, дальше прошел «Спартак», обыграв ЦСКА 3:2.

Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА – Спартак 13 сентября 2020

Букмекеры называют фаворитом встречи ЦСКА.

Прогноз на матч ЦСКА – Спартак 13 сентября 2020

Скорее всего, «Спартак» победит с перевесом в один мяч.

Стартовые составы на матч ЦСКА – Спартак 13 сентября 2020

Стартовые составы будут известны примерно за час до начала поединка.

Время начала матча ЦСКА – Спартак 13 сентября 2020

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Где посмотреть матч ЦСКА – Спартак 13 сентября 2020

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч. Премьер». Трансляция начнется в 18:25 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – Спартак 13 сентября 2020

Трансляцию встречи смотрите на телеканале «Матч. Премьер», а также на сайте kp.ru.