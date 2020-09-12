Отличный способ скинуть накопленные за самоизоляцию бока и уныние: в Самаре прошел космический марафон

Желающих проверить свои силы и просто хорошо провести время оказалось много.

Около двух тысяч человек собрались субботним утром 12 сентября на набережной Волги в Самаре. Они пришли не только для того, чтобы насладиться прекрасными видами, но и чтобы проверить свои силы, зарядиться энергией и просто отлично провести время. В эту субботу на набережной Волги прошел Самарский космический марафон на Кубок главы города.

В это утро на набережную заглянула и фотограф «КП-Самара» Людмила Грибцова.

Спортсмены бежали несколько дистанций на выбор – 3 км, 10 км, полумарафон в 21 км или марафонскую дистанцию 42.2 км.

Вряд ли этот бегун смог бы описать свои эмоции словами – их надо прочувствовать.

- Пришли сюда с дочкой, - рассказывает участница марафона Мария, пока маленькая дочурка прячется за спиной мамы. – Пробежали совсем чуть-чуть – три километра, но для первого раза самое то. Надо больше тренироваться. В следующий раз еще придем и папу с собой приведем.

Участницы самого милого забега – детского.

Вы только посмотрите на эти милые лица.

Трасса космического марафона пролегала через живописные места – спортсмены бежали по городским улицам мимо театра драмы, Иверского монастыря, пивоваренного завода, по Струковскому саду и, конечно, набережной Волги.

- Все знают Бостонский, Нью-Йоркский, Лондонский марафоны. Может быть, когда-нибудь бегуны со всего мира будут мечтать принять участие в космическом самарском марафоне? – улыбается бегун Вячеслав. – Я сам бегаю марафоны не так часто, просто любитель. Но в Самаре такие мероприятия стараюсь не пропускать.

Дистанция марафона проходила мимо достопримечательностей Самары.

По информации организаторов, в забеге приняли участие в общей сложности около 2 000 человек.

За звание лучшего марафонцы боролись на нескольких дистанциях – 3 км, 10 км, 21 км. А самые подготовленные могли пробежать полноценный марафон – 42,2 км. Также организовали корпоративный забег 5х3 и соревнования по скандинавской ходьбе – 3 км и 10 км.

Весело было всем.

- Эмоций - масса! - улыбается нам яркая девушка Катя. - Я недавно заболела бегом. Сначала накручивала круги по парку, чтобы скинуть лишние килограммы, накопленные за самоизоляцию, а потом втянулась. Это мое первое подобное мероприятие. Победить - не победила, зато отдохнула душой. Этот марафон - отличный способ скинуть бока и уныние.

Победителей марафона наградили после забега. Заветные медали самые быстрые и выносливые получили из рук главы Самары Елены Лапушкиной.

Возраст – это только цифры.

Многие в этот день одержали главную победу – над самим собой.

Финальный рывок.

Все фото: Людмила Грибцова специально для «КП-Самара».