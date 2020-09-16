Сияющая луна, интересная экскурсия и пять мостов в придачу: как в Самаре провести пятничный вечер, чтобы выходные прошли на ура

Экскурсия проводится каждую пятницу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правда, было бы здорово в пятницу вечером сбросить с себя напряжение рабочей недели, все заботы, чтобы провести выходные действительно хорошо? Теперь это возможно. Тур «Другая Самара. Все мосты» помогает перезагрузиться, влюбиться в Самару, увидеть родной город с непривычной стороны и полюбоваться пятью мостами. Как это? Мы проверили на практике и делимся опытом.

Никакой толпы

Откровенно сказать, тяжело заставить себя отправиться в путешествие, пусть и небольшое, после напряженной рабочей недели. Потому и на приглашение коллег прокатиться в пятницу вечером на теплоходе «Металлург» от ресторана «Белуга» откликнулась неохотно. Зато теперь готова каждую неделю заканчивать именно так.

Наше путешествие началось со встречи на пирсе. Некоторые пришли с детьми.

- А им скучно не будет?

- Во время этой экскурсии скучно не будет никому, - подмигнула мне коллега.

Опаздывала фотограф.

- Даже не представляю, где место для парковки искать, - сетовала по телефону наша повелительница фотокамеры.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кружить по округе и парковаться за три квартала ей не пришлось. На территории ресторана «Белуга» есть охраняемая парковка для гостей, а любой пятничный вечер куда приятнее начинать именно в ресторане. Так мы и поступили. Легкий перекус на летней веранде и к путешествию готовы!

Белоснежные теплоходы «Металлург» и «Металлург - 2» уже ждали нас, а у трапа встретила улыбчивая и заботливая Екатерина, руководитель рейса.

Первое, что меня удивило, отсутствие толпы. Пять минут до отправления, а на главной палубе есть свободные столики, на верхней палубе без проблем можно найти удобное место.

- Мы выйдем позже? - с недоверием я поинтересовалась у Екатерины.

- Нет, по расписанию. Для комфорта пассажиров на борту не более 100 человек. Два теплохода стартуют одновременно и всю дорогу держатся рядом. Это особенно красиво смотрится на обратном пути, когда уже стемнеет, - поделилась организатор тура.

«Другая Самара» - экскурсия предзакатная. Продолжительность путешествия 3,5 часа. За это время успеваешь полюбоваться красотой волжского заката, а у нас, кстати, закаты не хуже, чем на море, а затем увидеть все очарование луны и ночного города.

Эксклюзивная экскурсия

- Обратите внимание на нашего экскурсовода. Она написала интерактивную экскурсию специально для нас, - раскрывает секреты тура Екатерина. - А на обратном пути нас ждут живая музыка и дискотека.

Экскурсия действительно оказалась настоящей жемчужиной. Сначала я слушала ее не очень внимательно и про себя думала: «Ну что нового можно услышать, родной город знаю как свои пять пальцев». Однако, как только мы миновали речной порт, поймала себя на мысли, что каждое слово экскурсовода поглощаю с жадностью одинокого путника, заблудившегося в Сахаре. Вот вы знали, что все номера гостиницы «Россия» выходят только на Волгу? А какой высоты причальная стенка у речного вокзала?

Экскурсия написана специально для этой прогулки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С удвоенным интересом стала изучать местные красоты, когда наш теплоход обогнул стрелку реки Самары. Здесь привычные городские пейзажи сменились индустриальными видами. Вот огромные подъемные краны на фоне груды металлолома. Песчаные дюны, что намыл земснаряд. А вот шикарные катера и яхты, что припаркованы в речной бухте.

- 15 сентября 1954 года в Куйбышеве открыто движение по новому автомобильному мосту через реку Самару. Сегодня его называют «Старый мост», - рассказывает экскурсовод, а наш теплоход проплывает под первым мостом, и мы загадываем желание, хлопаем в ладоши, чтобы оно точно сбылось.

Второй мост - Фрунзенский. Новенький, красивый, от этого еще более привлекательный. Каждый день по нему езжу на работу, а вот проплывала под ним впервые.

Коллеги разделились на две группы. Одни уютно устроились на главной палубе. Разложили бутерброды на столы и дегустировали напитки из местного бара. Вторые расположились на верхней палубе и любовались вечерним небом, сменой пейзажей вокруг. И те и другие взахлеб слушали экскурсовода, отвечали на ее вопросы, иногда даже дискутировали.

- Обратите внимание, какая удача - по железнодорожному мосту в направлении друг к другу идут два состава, загадывайте желание, - отвлеклась экскурсовод и тут же продолжила: - Что общего между Струковским садом и поселком Запанской?

Уют внутри Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Другой мир

За железнодорожным мостом началась другая жизнь. Частные домики, тонущие в зелени, протоптанные дорожки к Самарке, небольшие пляжи. Все больше и больше природа стала брать свое. Южный мост мы также встретили аплодисментами, а за ним с любопытством рассматривали район Заводского шоссе, слушали легенды про кирпичные самарские заводы, купцов и дворян. Казалось, что вот-вот вдали покажется древнерусская ладья, на которой торговцы отправились в заморские страны продавать свой товар.

И вот природа окончательно показала себя. Берега стали тонуть в зелени. По сторонам показались неширокие притоки.

Приятный досуг Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Красота, - переглянулись мы с фотографом.

К этому времени солнце уже совсем закатилось за горизонт, а впереди появились огни Кировского моста.

- Даже не думала, что тут так красиво, - не отводя глаз я пялилась по сторонам и делала селфи на фоне моста.

В небе улыбается луна

У Кировского моста нас обогнал второй туристический корабль от ресторана «Белуга». Проходя параллельно, мы обменялись дружескими приветствиями. Кажется, задорно махал руками почти весь теплоход. На борту царила атмосфера покоя и дружбы. К этому времени темнота окончательно опустилась на реку, а на небе повисла яркая, большая луна. Экскурсия уже закончилась, а микрофон перешел к талантливой и голосистой Надежде Сорокиной.

- Танцы под живую музыку, что может быть лучше! - потянула меня на танцплощадку коллега.

Влюбленные парочки под светом луны обнимались на верхней палубе, любители тишины устроились на корме, а мы танцевали на главной палубе. Время будто остановилось.

Ночная Самара - это особый вид искусства. Возвращаясь к пристани, мы смогли в этом убедиться. В темноте ночи город выглядит совсем иначе. Тут пришлось вспомнить весь рассказ экскурсовода и по очертаниям угадывать, что и где находится.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Как же у вас хорошо, - вновь обратилась я к Екатерине. Заботливая руководитель круиза всегда рада поговорить с гостями.

- Это еще что, в сентябре у нас будет экскурсия с эксклюзивной дегустацией пенного напитка, специально для поклонников продукции Жигулевского пивзавода. Уходить в рейс будут также два корабля, гости смогут выбрать тур с дегустацией или лишь экскурсионный, - приоткрывает тайны Екатерина. - Кроме того, у нас на борту будут блюда из меню ресторана «Белуга», как раз сейчас заканчиваем составлять эксклюзивные предложения.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Экскурсию «Другая Самара. Все мосты» проводят каждую пятницу с 18 часов и до тех пор, пока позволит погода. Благодаря ей всего за 3,5 часа можно увидеть такую разную Самару: туристическую, рабочую, индустриальную.

Приятное продолжение вечера

Вернувшись на берег, так не хотелось, чтобы этот вечер закончился. Поэтому мы с коллегами поднялись на летнюю веранду ресторана «Белуга». Здесь как раз маняще играла живая музыка, вкусно пахло едой.

- Да, хорошая пятница, вот бы так каждую неделю, - размечтались мы с коллегами.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Оказалось, что ресторан «Белуга» предлагает своим гостям пять разных экскурсий: «Другая Самара. Все мосты», Ширяево, Винновка, в гости на сыроварню и полуторачасовая прогулка по Волге. Так что каждый сможет выбрать для себя подходящий формат и продолжительность. А мы свой формат, кажется, нашли – вечерняя речная прогулка по реке под пятью мостами и приятный вечер в ресторане «Белуга».

Заказать билеты и найти подробное расписание можно на сайте teplohod163.ru или спросить в кассе на Ульяновском спуске.