«Газпромнефть-Оренбург» признана одним из лучших предприятий в области экологической ответственности и промышленной безопасности

Денис Паслер вручил награду Евгению Загребельному. Фото пресс-службы «Газпромнефть-Оренбург»

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил высшую награду XX областного конкурса «Лидер экономики» - Золотой знак - генеральному директору «Газпромнефть-Оренбурга» Евгению Загребельному. Предприятие также стало победителем в номинациях «Организация высокой социальной эффективности», «Экологическая ответственность» и признано «Лучшим работодателем Оренбуржья по обеспечению промышленной безопасности».

Оценка эффективности предприятий-лидеров проводилась по нескольким десяткам социально-экономических показателей. Решение по победителям принимало жюри, в состав которого вошли руководители отраслевых министерств и ведомств, федеральных структур и общественных организаций.

«Несмотря на все трудности, связанные со сложившейся в мире непростой ситуацией, «Газпромнефть-Оренбург» продолжает уверенно двигаться вперед как в решении производственных задач, так и в реализации социальных проектов, - отметил Евгений Загребельный. - Расти и развиваться нам помогает профессионализм и слаженная работа всего коллектива предприятия, подрядных организаций и наших партнеров. Для нас очень значимо, что правительство области вновь высоко оценило наш вклад в социально-экономическое развитие региона».

«Газпромнефть-Оренбург» завоевывает призы конкурса с 2013 года. В этом году региональное правительство вновь отметило его как ведущее предприятие нефтегазовой отрасли, надежного партнера, нацеленного на решение общих задач за счет максимально эффективной организации совместной деятельности, ответственного приверженца промышленной и экологической безопасности, выступающее образцом современной корпоративной среды и создающее для сотрудников и партнеров оптимальные условия для профессионального развития.

Обратим внимание, что конкурс «Лидер экономики» среди компаний и муниципалитетов проводит Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке регионального правительства. Его цель – выявление и популяризация передового опыта лучших организаций и предприятий региона, которые обеспечивают устойчивое развитие производства и социальную стабильность в трудовых коллективах.

«Конкурс «Лидер экономики» - один из самых честных, прозрачных и справедливых. В нем «купить» награду невозможно. Она присуждается за конкретную работу, - пояснил заместитель председателя Законодательного Собрания Оренбургской области, член Правления ТПП РФ Александр Куниловский. - Полученные предприятием награды – результат справедливой и объективной оценки. Оставаться лидером в сегодняшних реалиях – задача не из простых. Тем не менее «Газпромнефть -Оренбург» продолжает развиваться по всем направлениям, активно участвует в развитии территорий области, оставаясь верным принципам социальной и экологической ответственности. Поддержание здоровой конкурентоспособной экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, устойчивое развитие производства и стабильность в трудовых коллективах – все это наши общие цели, которых мы можем достичь, только придерживаясь правильных ориентиров. Поздравляю с получением заслуженных наград!»